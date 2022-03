CTP crede că retragerea lui Ash Barty va schimba sportul de performanță: ,,Preferă să se despartă prietenă de tenis. Până acum, toți marii jucători au lăsat tenisul să-i părăsească”

Retragerea liderului mondial, Ash Barty, a șocat întreaga lume, nu doar cea a sportului. Barty a ales să se concentreze pe viața privată și să își urmărească alte visuri pe care le are. Ea este de părere că a dat tot ce a avut în tenis și că este împăcată cu performanțele sale.

Cristian Tudor Popescu a comentat alegerea sportivei din Antipozi și crede cu tărie că Barty va schimba sportul alb cu această decizie. El a asemănat situația lui Barty cu cea a lui Bjorn Borg, care s-a retras în glorie la 26 de ani. Borg avea în palmares 11 titluri de Grand Slam în momentul retragerii.

Totodată, gazetarul a dezvăluit că vede decizia lui Barty ca fiind una pozitivă, care poate da naștere unui ‘trend’ diferit în gândirea sportivilor de performanță. Cristian Tudor Popescu a punctat cât de important este ca sportivii, în special tenismenii, să se poată retrage în propriile condiții, nu în momentele în care simt că nu mai pot continua din punct de vedere fizic.

„Ea spune ‘Da, am realizat tot ceea ce mi-am propus, am câștigat 3 mari turnee de Grand Slam, pe hard, zgură și iarbă, am câștigat și alte turnee, am 25 de ani și nu vreau să mai duc viața în care tenisul îmi ia tot. Vreau să trăiesc și pentru altceva pe acestă lume’.

O cred când spune că s-a lăsat definitiv. Nu cred că se va întoarce peste câțiva ani. Barty nu vrea s-o părăsească tenisul pe ea. Preferă să se despartă prietenă de tenis. Până acum, toți marii jucători au lăsat tenisul să-i părăsească. Nu au avut această tărie, această dorință sinceră.

Mă mai gândesc la ceva. Barty are origini aborigene, iar mentorul ei a fost Evonne Goolagong Cawley, marea jucătoare australiană, cu origini aborigene. Aborigenii păstrează o filozofie proprie de raportare la scopul vieții. Mă gândesc că s-ar putea ca asta să aibă o influență asupra deciziei lui Barty.

În fond, ce refuză Barty? Refuză principiul consumului. Un sens fundamental al vieții e să consumi cât mai mult. Iar asta presupune consumul omului, să arzi până la capăt. Barty nu vrea să se consume până la capăt în tenis. Consideră că viața înseamnă mai mult decât tenisul. Ceea ce propune Barty e dincolo de tenis. E un alt mod de a fi, de a trăi în societatea noastră. E un alt model uman.

Este posibil ca acest început extraordinar, ieșit din comun, de a gândi tenisul să dea de gândit altora. Sunt mulți tineri care o admiră și este posibil ca ea să producă o schimbare în modul de a aborda performanță. Mi s-ar părea ceva excepțional să se gândească ‘Nu trebuie să joc până când mă lasă tenisul’”, a adăugat jurnalistul.