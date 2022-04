Cu câți bani a ajutat Gigi Becali un bărbat, la aeroportul Otopeni: „I-am zis că am trei copii”

Gigi Becali a plecat ieri la Muntele Athos, alături de managerul echipei FCSB, Mihai Stoica, și de fostul arbitru Alexandru Tudor.

La plecare, pe aeroport, finanțatorul vicecampioanei en-titre a fost abordat de un necunoscut, care a făcut o fotografie cu omul de afaceri, potrivit cancan.ro. Sursa citată a menționat că Gigi Becali i-a dăruit bărbatului suma de 200 de euro, fiind impresionat de faptul că bărbatul respectiv se duce la muncă și are trei copii.

„L-am întrebat: ”tăticu, fac și eu o poză cu tine?” Mi-a răspuns afirmativ. Am făcut o poză cu el și m-a întrebat unde mă duc, i-am zis că la muncă. M-a întrebat dacă am copii și când i-am zis că am trei copii, a scos portofelul și mi-a dat 200 de euro, să am pentru ei.

Eu cred că Gigi Becali este Dumnezeu pentru mulți oameni care au nevoie. Ajută pe toată lumea fără nici cea mai mică reținere”, a declarat bărbatul pentru sursa menționată.

Gigi Becali și-a făcut un obicei din a se duce la Athos pentru a se ruga. Omul de afaceri nu s-a mai putut deplasa în Grecia, din cauza pandemiei de covid. Gigi Becali construiește două mănăstiri în localitatea Olănești, din județul Vâlcea. Una va fi destinată călugărilor și una pentru maici. Omul de afaceri vrea să construiască o mănăstire pe modelul celei de la Frăsinei, singura din țară în care femeile nu au voie să intre. La o distanță de 7 kilometri, finanțatorul FCSB vrea să mai construiască una, pentru bărbați.