Cu ce se ocupă Mihai Stoica la FCSB, de fapt: ,,Chiar fac asta cu drag şi pasiune”

Mihai Stoica, managerul general al celor de la FCSB, a reacţionat după ce Gigi Becali a declarat că atacantul Ondrasek nu are valoare de echipa pe care o conduce.

După ce s-a vehiculat că oficialul l-a propus pe Ondrasek la FCSB, Mihai Stoica a reacţionat şi a lămurit cum stau lucrurile la echipa ,,roş-albastră”. Acesta spune că nu el se ocupă de transferurile de la FCSB, ci doar opinează despre anumiţi fotbalişti când este întrebat.

Mihai Stoica dezvăluie că ocupaţia sa la FCSB este aceea de a monitoriza tinerii jucători din academie. Acesta spune că îi place foarte mult ceea ce face.

,,Nu eu l-am propus pe Ondrašek la FCSB. Eu doar am strâns informații, direct sau prin intermediul colaboratorilor, din Norvegia și Cehia. Nu eu l-am propus pe Vukusic, ci doar am semnalat că e liber, dar că n-a mai jucat de foarte mult timp. Nu eu i-am refuzat pe Burcă și Cestor, ci doar mi-am exprimat opinia când am fost întrebat și am afirmat că Planic are alte calități și nu cred că e inferior celor doi. Absolut aceeași comparație am făcut-o și între Planic și Miron, iar cel din urmă a ajuns la noi. Mă bucur că a făcut-o, poate dacă nu-l accidenta Omrani, eram campioni.

NU EU ADUC JUCĂTORI LA FCSB, așa cum am făcut-o în primul mandat.

NU EU PROPUN JUCĂTORI LA FCSB, asa cum am făcut-o în al doilea mandat.

EU – printre multe altele – MĂ OCUP DE MONITORIZAREA TINERILOR JUCĂTORI DIN ACADEMIE și chiar o fac cu pasiune și drag.”, a scris Mihai Stoica, pe Facebook.