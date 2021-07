Cu cine s-a sfătuit Gigi Becali pentru aducerea lui Dumiter la FCSB: ,,Mi-a spus că e foarte puternic”

Andrei Dumiter a ajuns până la urmă la FCSB în această vară, după ce au mai fost purtate discuţii şi în finalul sezonului trecut între cele două părţi.

Dacă prima oară a refuzat să vină în Bucureşti, acum Dumiter şi-a dat acceptul să ajungă la echipa lui Becali, iar patronul FCSB-ului a dezvăLuit cu cine s-a sfătuit pentru această mutare.

Nicolae Dică, antrenorul secund al echipei naţionale, i-a scos în evidenţă calităţile lui Andrei Dumiter, iar finanţatorul ,,roş-albaştrilor a decis să-l transfere pe atacant.

,,A semnat Dumiter. A semnat pe doi ani plus trei. Am dat 350.000 de euro pe el. Mi-am plăcut de el. M-am interesat. Am vorbit cu Dică și el mi-a spus ‘e foarte puternic. Părerea mea că e un jucător care se pretează la FCSB. Cineva care să țină mingea acolo, e foarte puternic, are 22 de ani și mare potențial de creștere’. Dacă e bine, bine, dacă nu, am pierdut banii și cu asta basta.

Pe ăsta l-am văzut în vreo două-trei meciuri. La o singură fază m-a impresionat foarte tare. Nu mai știu ce meci era, era cu mingea în careu, îl atacau trei-patru, a protejat-o și a ieșit bine din clinciul ăla. Mi-a plăcut cum protejează mingea.

De ce să iau eu un străin de 28 de ani, pe care-l știu toți și l-au lăsat liber de bun ce e și să nu iau eu un jucător român de 22 de ani care poate să exploteze?”, a declarat Gigi Becali, pentru Digisport.