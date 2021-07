Cu cine se luptă FCSB la titlu în noul sezon de Liga 1! Gigi Becali: ,,Mă bat cu ei! Nu trebuie să ne încurcăm cu echipe mici”

Gigi Becali este hotărât să pună capăt supremaţiei celor de la CFR Cluj în Liga 1, după ce în ultimele patru sezoane ardelenii au ieşit campionii României.

Finanţatorul FCSB-ului anunţă că în noul sezon sezon al Ligii 1 se va lupta la titlul tot cu cei de la CFR Cluj, dar şi cu oltenii lui Mihai Rotaru.

Becali nu îi dă vreo şansă echipei lui Adrian Mititelu, formaţie nou-promovată în Liga 1 în această vară. Acesta spune că oltenii nu au realizat mari transferuri.

,,Mă voi bate pentru acest campionat cu Rotaru și Neluţu Varga. Şi Sepsi e o echipă interesantă. Îmi place Leo Grozavu. Dacă mă bat cu Mititelu? Îi trebuie mulți bani să se lupte din nou cu mine şi îi trebuie jucători buni, nu din ăia cu care a venit el din Liga 2. Nu a rupt gura târgului cu transferurile și nici nu joacă Mutu.

A, dacă Mititelu îl avea pe Adi Mutu că jucător, atunci cu Craiova lui mă băteam la campionat. Dar Mutu fără jucători de valoare nu poate să facă minuni ca antrenor în Liga 1. Nici podiumul nu il vor prinde cu lotul pe care îl au acum. Nici nu mă gândesc să nu câștigăm în prima etapă. Mereu am batut acestă echipă. Anul ăsta vreau să câștigăm titlul cu orice preț. Însă nu trebuie să ne mai încurcăm cu echipele mici, așa cum am făcut în campionatul trecut. Am pierdut multe puncte aiurea.’‘, a declarat Gigi Becali, pentru ProSport.