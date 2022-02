Cu cine se va pregăti Simona Halep în perioda următoare + pe ce loc a urcat în clasamentul WTA

Simona Halep (30 de ani) se pregăteşte pentru a lua parte la turnele de la Dubai, 14 – 19 februarie, și Doha, 20 – 26 februarie, însă fără vreun antrenor.

Sportiva din România a decis să întrerupă colaborarea cu Adrian Marcu și Daniel Dobre, după participarea la Australian Open. Halep nu se grăbeşte să numească un nou antrenor, iar pentru următoarele turnee se va pregăti alături de sparring partner francez, din academia lui Patrick Mouratoglou.

,,Şi înainte de Darren, a fost greu de găsit un antrenor potrivit. Şi aşa e mereu. E foarte greu să-ţi găseşti un antrenor care să se potrivească cu tine, ca om, e ceva foarte sensibil. Mi s-a părut greu întotdeauna. Bine, şi eu sunt o persoană exigentă, şi cu mine, dar şi cu echipa.

Tot timpul am impresia că trebuie mai bine, mai bine, mai bine. Într-un astfel de parteneriat, trebuie să accepţi şi lucrurile mai puţin bune, ca într-o căsnicie.

E complicat. Trebuie să îţi găseşti un balans. Iar eu cu Darren l-am găsit, de aceea a rezistat relaţia aşa de mult, pentru că el m-a înţeles foarte bine. A fost şi un psiholog, nu doar un antrenor. M-a învăţat şi lucruri în afara tenisului.

Aşa am putut deveni mai deschisă, mai relaxată. Să nu fiu tot timpul încrâncenată că trebuie să fac totul pentru tenis. Şi am făcut. Asta e ideea pe care o am eu: sunt profesionistă şi îmi place să muncesc 100%, nu cu jumătate de măsură.

Confirm că m-am despărțit de domnul Marcu și de domnul Dobre, dar n-aș vrea să discut de ce am ales așa. Nu ne-am certat. Nimic de genul acesta. Suntem și rămânem în continuare prieteni. Așa am simțit eu că e mai bine pentru mine”, a declarat Simona Halep, pentru Treizecizero.

Urcare pentru Simona Halep în clasamentul WTA

După ce a fost eliminată în optimile turneului de la Australian Open, Simona Halep a căzut în clasamentul WTA. După ce se ştia deja că va ocupa loculo 23 în ierarhia mondială, Simona Halep a primit astăzi vestea că a urcat până pe locul 22, după ce Petra Kvitova (locul 23 WTA) a pierdut 45 de puncte.

Tot astăzi, Sorana Cîrstea a aflat că a uract până pe locul 31 mondial, în timp ce Irina Bara și Mihaela Buzărnescu au urcat pe locurile 121, respectiv 122.