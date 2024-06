„Cu toată lumea ne luptăm la titlu. Toți vor să câștige împotriva noastră!”-Mihai Lixandru anticipează un sezon greu pentru campioana României!

FCSB va ataca noul sezon din postura de campioană a României. Bucureștenii au efectuat vineri, 14 iunie, vizita medicală.

Mihai Lixandru, care s-a adaptat rapid în stagiunea recent încheiată, a vorbit despre viitorul echipei sale. Mijlocașul anticipează un sezon foarte greu.

„Cu toată lumea ne luptăm la titlu. Toți vor să câștige împotriva noastră!”

„A fost o vacanță destul de lungă. Ne-am odihnit, ne-am încărcat bateriile și suntem pregătiți de un nou an. Un an important și un an cu foarte multe meciuri în preliminarii. Supercupă. Campionat. Multe meciuri. Sperăm să mergem mai departe cât mai mult în toate competițiile. La FCSB sunt mereu așteptări foarte mari. Nu

Cu toată lumea ne luptăm la titlu. Toți vor să câștige împotriva noastră. E normal. CFR, Rapid, Craiova. Farul. Sunt echipele de anul trecut din play-off. Dar, nu se știe niciodată. Am văzut și alte echipe care s-au întărit, spre exemplu ”U” Cluj. (n.r. fețe noi la FCSB) Sperăm să ne ajute. Să fie sănătoși și să ne îndeplinim obiectivele împreună. Ne bucurăm și sperăm să avem un lot cât mai numeros și valoric.

Sper să am un sezon cât mai bun. Să fie o creștere de la an la an. Noi plecăm cu acest gând, suntem în preliminarii Champions League. În fotbal e posibil orice și o să dăm totul pentru asta. Avem un staff care o să ne pregătească foarte bine. Nu am griji. O să fim pregătiți atât fizic, cât și psihic. Încerc să mă pregătesc cât mai bine și să am un sezon cât mai bun. Sper să fiu sănătos și să am reușitele pe care mi le doresc eu”, a mărturisit Mihai Lixandru, citat de AS.ro.