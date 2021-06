Cum a ajuns Gică Popescu căpitan la Barcelona: ,,Am înmărmurit! Ne uitam unii la alţii”

Gică Popescu a dezvăluit cum a ajuns căpitan la Barcelona şi le-a luat faţa unor vedete precum Bakero, Guardiola, Figo, Stoichkov sau Ronaldo.

După ce a avut evoluţii de excepţie la Universitatea Craiova, PSV, Tottenham şi echipa naţională, în anul 1995 Gică Popescu a semnat cu Barcelona, o echipă colosală.

După numai şase luni la echipă, Popescu a fost anunţat de către antrenorul Cruiff că el va fi al doilea căpitan al echipei după Jose Mari Bakero. Fostul internaţional a rămas mirat că a fost desemnat al doilea căpitan, având în vedere ce nume mari erau în vestiarul Barcelonei.

,,În șase luni de când am semnat cu Barcelona, am devenit căpitan de echipă. După alte șase luni, am devenit primul căpitan al echipei. Bakero era primul căpitan, Guardiola însemna enorm pentru Barcelona.

Când ne-am reunit, Cruyff ne-a strâns într-o cameră alăturată vestiarului și a zis că are să ne facă un anunț. Ne-a zis că de azi, al doilea căpitan de echipă este Popescu, după Bakero. Am înmărmurit. Nu știam nimic, ne uitam unii la alții. Nu avea nimeni curaj să deschidă gura.

Dacă Cruyff spunea că masa asta este verde, era verde. Nu zicea nimeni vedeți că e neagră. Toată lumea jura că e verde. Când ne-am dus în vestiar, toată lumea era așa. A fost un șoc pentru mine. După șase luni, să devin al doilea căpitan. Jucam foarte bine. Cred că a fost cel mai bun an al meu, din întreaga carieră. Aveam o încredere incredibilă.

Dacă erai Guardiola și erai crescut acolo, aveai patru ligi câștigate, te uitai ciudat, pe bună dreptate. Fiecare antrenor are modul lui de a vedea vestiarul, vrea un jucător care să coordoneze vestiarul. Era un vestiar greu, greu de tot. În al doilea an al meu, când am fost căpitan aveam 17 internaționali. Aveam trei ‘Baloane de Aur’ acolo: Ronaldo, Figo și Stoichkov.”, a declarat Gică Popescu, pentru AS.ro.

Între 1995 şi 1997 a jucat Gică Popescu la Barcelona, perioadă în care a strâns 94 de meciuri, 13 goluri, o pasă decisivă şi 4 trofee.