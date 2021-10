Cum a ajuns Gică Popescu un afacerist de succes: ,,L-am ascultat pe el şi-am făcut bine”

Gică Popescu, fost mare internaţional, se poate lăuda cu câştigurile generate de pe urma fotbalului, însă o parte din venituri au fost făcute ulterior din diferite afaceri.

Fostul căpitan de la Barcelona a dezvăluit cum a început să se implice după ce s-a lăsat de fotbal în lumea imobiliarelor. Sfatul unui fost jucător de la Real Madrid l-a ajutat foarte mult pe cel cunoscut şi drept ,,Baciul”.

,,Din 2003 de când am terminat cu fotbalul, de fapt din perioada când jucam la Barcelona, cu un prieten, Pedro de Felipe, fost jucător la Real Madrid, am început să fac investiții imobiliare în prima linie de mare. El mi-a zis «În fața mării nu pierzi niciodată, tot timpul crești!». Și așa a fost. L-am ascultat și am făcut bine.

Apoi am început cu Gordillo (n.r. Rafael), tot fost jucător la Real Madrid, să investim în imobiliare în România.

A fost o perioadă senzațională până a venit criza din 2008. Era cel mai important să reziști și am rezistat. Îmi face extraordinar de mare plăcere ceea ce fac.”, a declarat Gică Popescu, înainte de El Clasico.