Cum a explicat Bergodi eșecul echipei sale: „Asta s-a întâmplat de 4-5 ani”

CFR a legat trei succese la rând după un început de an cu 4 etape consecutive fără victorie. După ce s-au impus chinuit cu Gaz Metan și Rapid, ardelenii nu au avut aceleași emoții pe arena roș-albilor din Sfântu Gheorghe.

Chiar dacă a sperat să pună piedică fostei sale echipe, Bergodi nu a putut evita o nouă înfrângere în fața trupei lui Dan Petrescu, identică celei din turul campionatului.

„Am făcut un meci bun. Dar meciul se câștigă cu goluri, iar noi nu am dat. Am avut și puțin ghinion, pentru că am avut ocazii în prima repriză. Repriza a doua a fost mai puțin bună din punctul de vedere al jocului nostru. Ce putem face? Nu le pot reproșa ceva băieților, a fost un meci foarte greu. CFR Cluj este o echipă pragmatică, cu jucători cu experiență. Au știut cum trebuie să joace. Nu l-a blocat nimeni pe Camora la gol, trebuia să fie cineva lângă el.

Dar șutul a fost extraordinar, în vinclu, a prins și bara. La al doilea gol, am făcut o greșeală mare, la corner. E greu să fie ajunsă CFR, are meci cu Voluntari acum. Nu e ușor de depășit, chiar dacă se înjumătățesc punctele. De patru, cinci ani, CFR a reușit să facă legea aici, au o echipă foarte bună. Cred că și noi avem un joc constant, bun, dar nu reușim să concretizăm ocaziile. Trebuie să mergem înainte cu încredere”, a declarat antrenorul covăsnenilor la finalul disputei de la Sfântu Gheorghe.

Sepsi este doar pe locul 10 în Liga 1 înaintea ultimelor două etape ale sezonului regular, în care le va întâlni pe Dinamo și FC U Craiova. Bergodi a ajuns în Covasna în momentul în care actuala sa echipă era pe poziția a 12-a în campionat. Bilanțul său este de 6 victorii, 5 egaluri și 6 înfrângeri. Cu antrenorul italian pe bancă, formația finanțată de Laszlo Dioszegi a ajuns în semifinalele Cupei României acolo unde o va întâlni în dublă manșă pe Universitatea Craiova.