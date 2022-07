Cum a explicat Carlo Ancelotti înfrângerea în fața Barcelonei: ”Suntem mai puternici ca anul trecut!”

Barcelona s-a impus cu 1-0, în fața lui Real Madrid, într-o partidă amicală jucată în SUA. La finalul meciului, Carlo Ancelotti a vorbit despre înfrângerea suferită de echipa lui. El susține că Real Madrid este mai puternică decât în sezonul trecut.

”Suntem mai puternici ca anul trecut!”

”Ne-am apărut bine, dar nu am avut calitatea în alte aspecte ale jocului. Dacă ne-a lipsit Benzema? E cel mai bun din lume, e clar că ne afectează când nu e pe teren. El va juca în următorul meci. A fost o partidă bună, cu intensitate mare, mai ales în prima parte. Am încercat să le dau minute tutror jucătorilor pe care îi am la dispoziție.

Lotul nostru este complet pentru sezonul viitor. Suntem mai puternici ca anul trecut, sunt fericit din acest punct de vedere. Trebuie să-i întrebați pe Dani Ceballos și Marco Asensio dacă e mai bine pentru ei să plece”, a spus Carlo Ancelotti, conform Fabrizio Romano.