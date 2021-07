Cum a fost cedat Andrei Dumiter la FCSB: ,,Am zis că aşa e fair play”

Andrei Dumiter ajunge până la urmă la FCSB în această vară, după ce au mai fost purtate discuţii şi în finalul sezonului trecut între cele două părţi.

Dacă prima oară a refuzat să vină în Bucureşti, acum Dumiter şi-a dat acceptul să ajungă la echipa lui Becali, iar oficialii grupării din Covasna dezvăluie cum l-au lăsat pe Dumiter să semneze cu FCSB.

Laszlo Dioszegi, patronul lui Sepsi OSK, recunoaşte că atacantul devenise a treia opţiune pentru Leo Grozavu la echipă, iar suma oferită de FCSB a fost una foarte bună în schimbul fotbalistului, pentru un transfer.

,,Am discutat cu Leo Grozavu și a spus că avem 3 atacanți și din cauza reglementărilor de la LPF suntem cu doi jucători în plus. Îi avem pe Chunchunkov și Damașcan și ar fi avut o șansă mai mică să joace. Am considerat că așa este fair play, să-l lăsăm să plece. În plus 350.000 de euro este o sumă frumoasă pentru un club ca Sepsi, trebuie să recunoaștem.”, a declarat Laszlo Dioszegi, pentru ProSport.