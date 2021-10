Cum a fost convins să vină la CS U Craiova noul partener al lui Laurenţiu Reghecampf: ,,Am simţit că sunt de acolo”

Laurenţiu Reghecampf, antrenorul lui CS U Craiova, a făcut întăriri la nivel de staff tehnic. Acesta l-a chemat în Bănie, alături de el, pe fostul mare internaţional Barasab Panduru.

După ce a acceptat oferta oltenilor, Basarab Panduru a mărturisit că nu ar fi vrută să revină în fotbalul românesc. Acesta a povestit şi ce l-a determinat să i se alăture prietenului Laurenţiu Reghecampf în proiectul de la CS U Craiova.

,,Acum a fost să fie. N-am crezut şi nici n-am vrut să mă întorc în campionatul nostru, am avut rezervele mele. El (n.r. – Laurenţiu Reghecampf) mereu m-a sunat. Am fost la un meci amical invitat, acum o lună de zile, la Braşov. M-au invitat şi la masă, le-am spus că nu vin, că nu am ce să caut, dar au insistat şi m-am simţit bine acolo. M-am simţit din grupul ăla şi am simţit că vreau să mă duc. Mă duc împăcat acolo. Cu toţi mă înţeleg bine, cu Reghe, Dinu, Bogdan, Caran. Suntem prieteni.

Vorbesc cu Mihai Rotaru, am vorbit şi după, dar atunci am simţit că parcă sunt de acolo, m-am simţit bine. Atunci am zis că trebuie. În zona Golfului aveam o problemă cu limba, cu discutatul. Aici e clar că e mult mai bine, văd un lucru şi-l pot explica cum trebuie şi cum vreau. Toţi ne ocupăm, toţi discutăm, lucrăm în echipă şi e cel mai bine. Craiova era candidată la titlu şi lucrurile merg foarte bine.”, a declarat Basarab Panduru, pentru Telekom Sport.