Cum a ratat un fost fotbalist transferul la Rapid: „Eram distrus, am depins de conducători. L-au luat pe Raț în locul meu”

Adrian Senin era unul dintre fundașii stânga apreciați ai Ligii 1 în urmă cu două decenii.

Pe când era la Farul, acesta a ajuns în atenția Rapidului care a făcut o ofertă concretă pentru cumpărarea acestuia. În prezent, în stafful lui Costel Enache la Poli Iași, fostul jucător își aduce aminte prin ce stări a trecut după ce mutarea a picat în cele din urmă.

„Era nea Mircea Lucescu antrenor atunci. M-am dus acolo, m-a văzut trei zile și mi-a zis: “Copile, vreau să te iau!”. Eram atunci cu Giovanni Becali impresar. Am stat trei zile la București, în hotel, și am așteptat. Nimic! Garabet dublase, triplase prețul. Eram un copil, Rapid nu putea să dea foarte mulți bani. Transferul a căzut și l-au luat pe Raț.

Am depins de conducători. M-am întors la Constanța foarte dezamăgit. Eram distrus, dar nu m-a băgat nimeni în seamă. După care mi s-a impus: “Dacă nu te duci unde vreau eu, poți să te lași!”. Jean Gabaret avea un stil mai urâcios, nu era om rău totuși. Copil fiind, ce puteam să fac?!”, a povestit Adrian Senin, pentru Gsp.

După ce nu a izbutit să ajungă sub comanda unui dintre cei mai buni antrenori români din toate timpurile, fostul fundaș stânga a fost trimis la una dintre formațiile de Liga 3 din județ.

Am fost întâi împumutat la Agigea, apoi m-au vândut definitiv pe mobilă. Patronul de acolo avea o fabrică de mobilă. S-au înțeles și probabil au mobilat ceva. Să spunem că mobila a fost pentru clubul Farul. Nu știu câtă mobilă, dar ăsta a fost norocul meu. Am fost vândut acolo, am promovat, dar patronul de la Agigea a vândut echipa la Metalul Plopeni. Când m-am dus acolo, era Marian Manea în club.

El și Ioan Niculae erau și la Astra. Am mers, am stat vreo două săptămâni și pe acolo și m-au dat afară. A venit domnul Niculae la un meci și a zis: „Ăsta rămâne, ăsta nu rămâne!”. De acolo, m-am întors la Farul, împrumut. Echipa retrogradase. Vreo șapte etape n-am jucat că n-a vrut antrenorul, apoi am intrat și n-am mai ieșit din echipă. Erau discuții la echipă, nu prea mai voia să-l bage pe Marcel Abăluță”, a mai rememorat actualul antrenor secund al lui Poli Iași.