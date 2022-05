Fost jucător al echipei Dinamo și-a deschis două shaormeii: „Tuturor în România le place shaorma. Aștept să vină lumea”

Elis Bakaj, fostul jucător al echipei Dinamo, s-a lansat în afaceri. Albanezul și-a deschis două shaormerii în București. Acestea se află în Titan și Pipera.

„Eu zic ca e un business foarte bun. Nu are legatura cu fotbalul, dar e un business foarte bun și shaormeria asta o cunoaște toată lumea aici pentru că e de 15 ani pe piață. E ceva nou și eu sunt fericit că am deschis aici, la Pipera. Mai avem încă una la Titan și cred că o să meargă bine pentru că tuturor în România le place shaorma. Am luat franciza, am investit ce e mai bun și aștept lumea să vină aici și să mănânce shaorma.

Mie îmi place shaorma picantă. Usturoiul nu prea-mi place, dar mănânc picant și îmi place mult. Am 4 luni de când sunt liber de contract și acum mănânc mai mult, înainte nu prea, că era fotbalul, dar acum am băgat mult. Nu se vede, arăt bine pentru că fac sport, fac sală, fac antrenamente. Eu sper să meargă bine aici și să vină toată lumea să mănânce shaorma”, a declarat Elis Bakaj pentru ProSport.

Fostul mijlocaș ofensiv are soţie româncă şi copil născut în România. Acesta a cucerit Cupa României alături de Dinamo, în sezonul 2011-2012. În luna decembrie, Bakaj și-a reziliat contractul cu Rukh Brest, după izbucnirea războiului din Ucraina. Fotbalistul cu 27 de apariţii pentru naţionala Albaniei a mai evoluat de-a lungul timpului la Partizani Tirana, Dinamo Tirana, Chernomorets, Hapoel Raanana, RNK Split, Vllaznia, Kukesi şi Shahtior Soligorsk.