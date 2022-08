Cum a reacționat Mihai Teja după ce FC Botoșani a devenit lider în Liga 1: ”Vreau să-i felicit pe băieți!”

CFR Cluj a suferit a doua înfrângere a sezonului, contra celor de la FC Botoșani, scor 0-1, într-un meci care a contat pentru etapa cu numărul 5 din Superligă. La finalul meciului, antrenorul moldovenilor, Mihai Teja, a recunoscut că echipa lui a suferit, dar a fost mulțumit de ce au reușit să arate jucătorii lui.

”Vreau să-i felicit pe băieți!”

”Recunosc, am avut noroc, au avut foarte multe ocazii. A fost o zi proastă pentru ei și bună pentru noi. Am avut noroc, am avut un contraatac, apoi era normal să ne apărăm.

Vreau să-i felicit pe băieți, au făcut un meci bun, au avut determinare, am alergat. Nu e ușor cu CFR, e o echipă bună, o echipă puternică. Le urez baftă pentru meciul de joi.

Încă nu jucăm ce-mi doresc eu, dar grupul este unit și asta este foarte important”, a declarat Mihai Teja.