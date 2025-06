Cum a reacționat Nicolae Stanciu după ce a semnat cu Genoa

Internaționalul român a susținut o conferință de presă înainte de antrenamentul naționalei de duminică. Selecționata lui Mircea Lucescu se află în cantonament la Mogoșoaia în vederea pregătirii pentru cele două meciuri din luna iunie: cu Austria și Cipru.

Reacția lui Nicolae Stanciu după ce a semnat cu Genoa

Stanciu a vorbit, printre altele, și despre transferul său la Genoa. Cotat la 3,5 milioane de euro de site-urile de specialitate, mijlocașul a ajuns liber de contract la echipa patronată de Dan Șucu după ce s-a despărțit de Damac FC, club din primul eșalon al Arabiei Saudite.

”Da, discutasem de mai mult timp (n.r. cu cei de la Genoa). Sunt bucuros că astăzi s-a oficializat. Am venit cu un vibe mult, după ce am plecat de la Damac. Am reușit acolo și ne-am salvat de la retrogradare.

Știam de ea, de prezentare. Normal că mi-a plăcut. Nu a întârziat nimic. Puteam să semnez până în septembrie”, a spus Nicolae Stanciu în cadrul unei conferințe de presă.