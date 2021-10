Cum a reacționat Reghecampf după declarația euforică a lui Ionuț Chirilă, la CSU Craiova – Clinceni 5-0

CSU Craiova va juca în etapa a 13-a în compania celor de la Chindia Târgoviște, vineri, 22 octombrie, de la ora 20:30.

În conferința de presă premergătoare partidei cu dâmbovițenii, Laurențiu Reghecampf a vorbit despre ce se așteaptă de la respectiva întâlnire, dar și problemele din jocul echipei sale pe parcursul unui meci.

De asemenea, antrenorul oltenilor a fost chestionat cu privire la declarația lui Ionuț Chirilă care a spus că echipa sa, Academica Clinceni, a jucat bine în primele 15 minute ale jocului cu CSU Craiova. Scorul final a fost 5-0, în favoarea oltenilor.

”Meciul cu Chindia este cel mai greu, pentru că este următorul meci. Cu Academica am câştigat, cu Dinamo am câştigat, deci nu există comparaţie. O glumă, nu? Bine, Ionuţ chiar îmi este prieten şi nu aş vrea să intru într-o astfel de polemică de la distanţă. Probabil că a reuşit să mai vadă meciul încă o dată.

Au avut o ocazie, au avut un şut la poartă, dar dacă vă uitaţi, acea ocazie, chiar din piciorul lui Nicu ajunge mingea la adversar. A fost mai mult noroc din partea lor şi ghinion dacă primeam noi gol. Eu nu cred că avem o problemă cu începutul partidei. La meciurile din trecut am avut probleme cu primele 15 minute din repriza a doua, lucru care în trecut a fost invers.

Am avut probleme în prima repriză şi în a doua repriză a fost un joc mai bun. Sunt momente şi momente. Acum, noi trebuie să gestionăm foarte bine întreaga partidă şi să ajungem la nivelul în care să ne impunem ca joc. Eu cred că lucrul acesta se vede de la meci la meci. E foarte important ca toţi jucătorii să funcţioneze în aceeaşi direcţie”, a declarat Reghecampf.

Ionuț Chirilă, după CSU Craiova – Clinceni 5-0, în etapa a 12-a:

”Nu-mi explic cum am jucat excepţional 15 minute. Nu prevestea nimeni acest dezastru. Am făcut infarct noi. Parcă ne-a împuşcat cineva din elicopter. Am jucat în primele 15 minute şi în celelate 75 nu exişti, ăsta e rezultatul. E un rezultat normal, e o diferenţă clară de valoare. Craiova poate alinia trei echipe de play-off. Jucătorilor le-am spus că dacă vrem să avem o şansă azi, trebuie să avem o circulaţie superioară meciului cu Botoşani şi FCSB. Am reuşit 15 minute, după linia de mijloc a Craiovei ne-a pulverizat. Nu putem face joc de tatonare cu Craiova. Facem de intercepţie sau pierdem”, a declarat tehnicianul echipei ilfovene.