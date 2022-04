Cum a scăpat Ilie Năstase de o corecție zdravănă: „Am vrut să-i rup gâtul și să-i trag un pumn în gură!”

Rivalitatea dintre John McEnroe și Ilie Năstase era bine cunoscută în urmă cu aproape jumătate de secol.

Fiecare meci dintre cei doi a însemnat un adevărat război și nu de puține ori americanul a fost enervat de comportantul primului lider al clasamentului ATP. Nonconformist la rândul său, McEnroe, nu s-a sfiit să transmită clar ceea ce crede despre român. Adrian Pelmuș l-a cunoscut pe cel devenit între timp expert tv, după ce a lucrat la academia celebrului Nick Bollettieri. Iar McEnroe nu s-a ferit să îi recunoască acestuia faptul că a „a vrut să-i rupă gâtul și să îi tragă un pumn în gură lui Năstase!”.

Momentul la care s-a referit fostul mare sportiv s-a petrecut la US Open în 1979. Atunci cei doi au fost față în față în turul doi al turneului de peste ocean. Atunci, Năstase a refuzat să mai joace după ce a acuzat o decizie a unui arbitru de linie. Românul nu s-a potolit și a fost descalificat după ce a proferat injurii la adresa oficialilor jocului. Un alt moment pe care Pelmuș nu are cum să îl uite s-a întâmplat chiar sub ochii săi.

„John McEnroe a sosit la un joc caritabil pentru copii. Eu l-am luat de la aeroport din Miami și el tot aștepta să vină un jucător ca să bată mingea cu el și i-am zis: Păi, eu sunt și jucătorul care bate mingea cu tine, nu sunt doar taximetristul.

Am jucat și mulți copii cereau să le dea autograf. Era foarte obosit și-mi spune: Crezi că trebuie să le dau autograf? Păi, e meci caritabil pentru copii, cred că ar fi bine John să faci efortul ăsta…A început să zâmbească”, a povestit antrenorul.