Cum a trăit Nicolae Dică tragerea la sorți din Conference League: „Când m-am trezit, am văzut grupa cea mai grea”

Echipa FCSB s-a calificat în grupele Conference League, după ce în returul play-off-ului a învins în deplasare echipa norvegiană Viking Stavanger cu 3-1. În tur pierduse cu 1-2.

Nicolae Dică a dormit în timpul tragerii la sorți a grupelor Conference League

În urma tragerii la sorți, formația pregătită de Nicolae Dică a fost repartizată în Grupa B, alături de formația engleză West Ham United, cea belgiană Anderlecht Bruxelles și cea daneză Silkeborg.

Doar că tehnicianul nu a urmărit evenimentul. „Sincer? Am dormit la ora aia! Pentru că am ajuns dimineața la 7, am făcut o refacere cu jucătorii, m-am întors acasă și eram super obosit, nu dormisem toată noaptea.

Când m-am trezit, am văzut grupa cea mai grea, dar nu e nicio problemă, este bine să ne măsurăm puterile.

Este o grupă foarte bună, ne măsurăm puterile cu cei buni, pentru că avem echipe cam de Europa League. Asta e bine pentru jucători, capătă experiență. Trebuie să vadă cum e să joci cu 50-60.000 de fani în tribună”, a declarat Nicolae Dică, conform digisport.ro.

FCSB are un debut groaznic în Grupa B din Conference League

FCSB va debuta în deplasare, pe 8 septembrie, cu West Ham, iar o săptămână mai târziu joacă acasă cu Anderlceht.

Pe 6 și 13 octombrie se joacă „dubla” cu Silkeborg, primul meci fiind pe terenul danezilor. Pe 27 octombrie are loc meciul de la Bruzelles, după care FCSB încheie meciurile din grupe pe 3 noiembrie, acasă, cu Wesy Ham.

CFR Cluj este în Grupa G, cu Slavia Praga (Cehia), Sivasspor (Turcia) și Ballkani (Kosovo). Avantajul clujenilor este că la debut vor întâlni, în deplasare, campioana din Kosovo, și vor încheia meciurile din grupă pe teren propriu cu aceeași formație.