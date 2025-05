Cum arată echipa sezonului în Liga 2

FRF a anunțat cum arată cea mai bună echipă a sezonului din Liga 2.

”Astăzi, după ce am încheiat sezonul regular, play-off-ul și play-out-ul pentru acest sezon, implicit evidențiind nominalizații din fiecare lună de competiție, putem aborda provocarea finală: Echipa sezonului în Liga 2 și antrenorul ei!

CFC Argeș și Csikszereda Miercurea Ciuc, cele două formații promovate direct în primul eșalon, au fiecare câte trei reprezentanți în primul 11 ideal configurat de noi și domină, evident, la acest capitol.

Steaua București e prezentă prin doi fotbaliști, în vreme ce FC Voluntari închide lista formațiilor de play-off, cu o nominalizare. Celelalte trei prezențe vin din play-out!

Portar: Cătălin Straton (CFC Argeș);

Fundași: Igor Armaș (FC Voluntari), Mario Tudose (CFC Argeș), Raul Palmeș (FK Csikszereda);

Mijlocași: Anderson Ceará (FK Csikszereda), Alexandru Neacșa (Corvinul Hunedoara), Dani Iglesias (Steaua București), Robert Moldoveanu (CFC Argeș);

Atacanți: Matko Babić (CSC Șelimbăr), Jozef Dolný (FK Csikszereda), Bogdan Chipirliu (Steaua București).

Antrenorul sezonului: Bogdan Andone (CFC Argeș)

Tehnicianul de 50 de ani a sosit la echipa piteșteană după ce se jucaseră primele trei etape din sezonul regular și după plecarea lui Nicolae Dică. La finalul primei părți a sezonului, încheiată cu calificarea în play-off, CFC Argeș cu Bogdan Andone pe bancă s-a mobilizat exemplar reușind un parcurs în lupta pentru promovare care a anihilat concurența.

Echipa a câștigat play-off-ul după șapte victorii, două remize și o singură înfrângere, primind astfel trofeul de campioană a Ligii 2 Casa Pariurilor și obținând promovarea directă în primul eșalon.

Per total, Andone are până azi o medie de aproape 2 puncte câștigate per meci cu CFC Argeș dar, și mai impresionant, a pierdut numai două meciuri din septembrie 2024 până azi, în Liga 2 Casa Pariurilor, pe banca argeșenilor!”, se arată pe șițe-ul oficial al frf.