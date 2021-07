Cum au ajuns acţiunile lui Pablo Cortacero la Dorin Şerdean: ,,E conştient de situaţia creată”

Dorin Şerdean anunţă că are un acord semnat cu Pablo Cortacero, prin care îi cedează acţiunile de la Dinamo, în cazul în care nu vine cu banii în Ştefan cel Mare.

Fostul director executiv al lui Dinamo spune că şi spaniolul a conştientizat faptul că a creat o situaţie nu tocmai bună în cadrul clubului dinamovist de la preluarea sa.

Cu toate că are un acord cu spaniolul, Şerdean anunţă că Pablo Cortacero poate reveni la Dinamo dacă în club intră banii din partea sa pentru salvarea echipei.

,,Referitor la acțiuni, e mult spus că-mi aparțin, dar am un acord semnat. Am fost în Spania de mai multe, am discutat cu Pablo Cortacero, este conștient de situația creată, independent de voința lui.

Totuși, el pierde 550 de mii de euro. A dat 300 de mii de euro pentru a plăti salarii din februarie 2020.

Este un acord care conferă obligații – dacă dumnealui are posibilitatea să aducă bani suficienți, revine, dacă nu, acțiunile îmi vor reveni mie, dar este vorba de acțiunile lui CS Dinamo 1948 S.A. de la Lotus.

Am acest acord semnat, trebuie să ne bucure, cu toate greșelile și păcatele lui, Pablo a înțeles și a făcut acest pas.

Sunt destui oameni care vor să investească în mod corect, care au forță financiară. Acest acord conferă într-un termen rezonabil să se facă această infuzie de capital la societatea Lotus. Nu este istorie Cortacero, dacă aduce banii, este istorie acest acord de acum.”, a declarat Dorin Şerdean, pentru Digisport.