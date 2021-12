Cum au protestat jucătorii unei echipe din Liga 1, deoarece clubul e în prag de faliment

Jucătorii echipei Gaz Metan au protestat într-un mod inedit la meciul cu FC Botoșani, disputat azi, în etapa 20 a Ligii 1. Scopul fotbaliștilor care evoluează la echipa medieșeană a fost de a atrage atenția asupra problemelor financiare de la club.

Răzvan Grădinaru, mijlocașul echipei Gaz Metan, a vorbit despre problemele financiare ale echipei ardelene.

„Mie mi se pare normal că am ajuns să facem acest protest, în situaţia de faţă nu are niciun jucător depus memoriu, am avut încredere în domnul preşedinte, s-a ajuns la un moment în care…Avem şi noi familii, vine Crăciunul, nu poţi să mergi acasă fără niciun ban.

Nu ştim pe cine să mai credem, pentru că sunt probleme mari. Gândiţi-vă, să iei un salariu din iunie până acum e foarte greu, unii au patru luni, altii au cinci luni (n.r – de restante). Vine vacanţa, este un meci care contează foarte mult. Nu cred că vreun jucător nu vrea să joace acest meci. Iar după aceea fiecare îşi va hotărî destinul.

Poate jucătorii nu vor mai veni dacă nu primim bani, fiindcă în momentul de faţă nu ştim nimic. Eu am venit aici în iunie, dar nu am luat salariu. Toată cariera am jucat pe restanţe, n-am avut niciodată salariile la zi”, a declarat Grădinaru potrivit Telekom Sport.

Înainte de fluierul de start al meciului Botoșan – Gaz Metan, jucătorii echipei oaspete s-au adunat la centrul terenului și au rămas așa și după fluierul de start al arbitrului Lucian Rusandu. Timp de aproape un minut, jucătorii Botoșaniului au pasat între ei.