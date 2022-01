Cum comentează Andrei Ivan o plecare în Franţa! Ce spune despre oferta de la Saint-Etienne

Andrei Ivan, atacantul celor de la CS U Craiova, a reacţionat la finalul jocului pierdut în deplasare cu Sepsi OSK, scor 1-3.

Pe lângă meciul pe care l-a jucat contra covăsnenilor, Andrei Ivan a comentat şi o posibilă plecare în Franţa, la Saint-Etienne. Atacantul de 25 de ani spune că nu crede că are o ofertă din Ligue 1, dar ar suna bine o astfel de mutare.

,,A fost un meci foarte greu, am avut ocazii. Am avut un gol valabil. M-am uitat și în vestiar. Mereu am cerut VAR și nu ni s-a dat. Nu vreau să vorbesc de arbitraj. Am câștigat cu Rapid și probabil că ne-am relaxat și ne-a costat. Suntem în lupta pentru playoff. Am avut 7 meciuri în care nu am câștigat și acum suntem jos. Trebuie să ne revenim până la meciul cu CFR.

Nu cred că e adevărat ce s-a spus în presă (n.red. despre transferul său la St. Etienne). Sunt jucătorul Universității Craiova și îmi fac treaba bine. Sună bine, dar nu mă gândesc la un transfer.”, a declarat Andrei Ivan, la finalul jocului cu Sepsi.

Andrei Ivan poate prinde un transfer de top! Ce echipă din Franţa a pus ochii pe atacantul lui CS U Craiova

Andrei Ivan este pe punctul de a da lovitura în cariera sa de fotbalist. Atacantul celor de la CS U Craiova ar putea face obiectul unei mutări spectaculoase în Franţa, în acestă iarnă.

Ajuns la vârsta de 25 de ani, Andrie Ivan se află pe lista de transferuri a celor de la Saint-Etienne, ocupanta ultimului loc din Ligue 1 după 22 de etape disputate.

Cu mari probleme pe partea ofensivă, cei de la Saint-Etienne s-au gândit la atacantul celor de la CS U Craiova. Acesta nu ar fi singurul român de pe lista ,,sfinţilor”, George Puşcaş aflându-se şi el pe lista ,,verzilor”, însă sezonul deloc bun de la Reading nu aduce plusuri în dreptul românului.

Ivan s-ar lupta pentru această mutare şi cu Defrel de la Sassuolo. Atuul lui Ivan este faptul că Gregoire Defrel este mai greu de adus din Italia, potrivit Le Progres.

Krasnodar şi Rapid Viena sunt echipele pentru care Andrei Ivan a mai evoluat în trecut, în străinătate.

Vândut în trecut în Rusia pe trei milioane de euro, Andrei Ivan este cotat astăzi pe siteurile de specialitate la suma de 1,4 milioane de euro.