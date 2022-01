Cum comentează Edi Iordănescu implicarea lui Mihai Stoichiţă la echipa naţională: ,,Mi-am dorit mereu independenţă”

Edi Iordănescu este noul selecţioner al României. Acesta a fost prezentat oficial în cadrul unei conferinţe de presă, astăzi.

Tehnicianul a discutat şi despre clauza în care lui Mihai Stoichiţă i-ar fi interzis să nu se bage peste el la echipa naţională. Acesta specifică faptul că mereu îşi doreşte independenţă pentru poziţia sa, dar că Mihai Stoichiţă va fi mereu aproape de el.

,,Nu numai că nu am solicitat aşa ceva… sigur că am valori, am principii şi le ştiţi în linii mari. Am mai povestit despre ele. Sigur mi-am dorit mereu o independenţă totală din punct de vedere profesional şi a deciziei. Mai mult decât că nu am solicitat acest lucru, în discuţiile pe care le-am purtat cu domnul Stoichiţă i-am solicitat să fie cât mai aproape de mine, de echipa naţională şi de jucătorii echipei naţionale.

Experienţa dânsului, trecutul şi experienţa cu Mirel şi Cosmin, înainte, nu pot fi decât în sprijinul funcţionalităţii activităţii şi ne pot da o şansă în plus pentru performanţă. Dar fiţi siguri că deciziile în aparţin în totalite şi mi le voi asuma”, a declarat Edi Iordănescu, în cadrul unei conferinţe de presă.

Edi Iordănescu și-a ales staff-ul! Cine va face parte din echipa noului selecționer al României

Potrivit informațiilor Pro Sport, Iordănescu jr. și-a alcătuit staff-ul tehnic de pe banca României. Acesta îi va avea secunzi pe Florin Constantinovici și Alexandru Radu, ultimul menționat fiind omul de încredere al noului selecționer. Totodată, antrenorul cu portarii va fi Leontin Toader, iar preparator fizic va fi Horia Baciu, cel care a lucrat și cu Mirel Rădoi.

Edi Iordănescu a antrenat-o ultima dată pe FCSB. Și-a reziliat contractul cu vicecampioana, la mijlocul lunii noiembrie. A avut un bilanț de 11 partide (8 victorii, 2 egaluri, o înfrângere). De-a lungul carierei, a mai antrenat la Fortuna Brazi, FCM Tg. Mureș, Pandurii, Astra, CFR Cluj, Gaz Metan și ȚSKA Sofia.

Iordănescu Jr. va debuta pe banca echipei naţionale a României în luna martie, când ,,tricolorii” vor disputa două meciuri de pregătire cu Grecia și Israel. În luna iunie, prima reprezentativă va debuta la cea de-a treia ediţie a Ligii Naţiunilor.

Programul meciurilor României în 2022, în Liga Națiunilor:

4 iunie 2022: Muntenegru – ROMÂNIA (ora 21:45)

7 iunie 2022: Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (ora 21:45)

11 iunie 2022: ROMÂNIA – Finlanda (ora 21:45)

14 iunie 2022: ROMÂNIA – Muntenegru (ora 21:45)

23 septembrie 2022: Finlanda – ROMÂNIA (ora 21:45)

26 septembrie 2022: ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina (ora 21:45)