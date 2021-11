Cum e văzută varianta Gică Hagi la naţională: ,,Au curaj cei de la Federaţie să propună un antrenor cu personalitate?”

România a ratat calificarea la barajul pentru Campionatul Mondial, iar Mirel Rădoi şi-a anunţat plecarea de pe banca primei reprezentative după meciul de la Vaduz, cu Liechtenstein, scor 2-0.

Acum, rămâne de văzut cine va ocupa postul de selecţioner al României. Cei mai mulţi îl vor pe Gică Hagi selecţioner, însă e greu de crezut că va exista o colaborare între acesta şi Federaţie.

,,Eu văd să fie nevoie de un antrenor cu experiență, și nu mă refer la unul neapărat în vârstă, sunt unii cu experiență de 45-50 de ani. Gică Hagi ar fi numărul 1, dar nu va pleca de la Farul. Petrescu la fel, dar nu va pleca de la CFR.”, a declarat Ionuţ Badea.

,,Eu sunt curios. Nu am vorbit cu Gică Hagi pe tema asta, dar sunt curios, oare i-a fost propus lui Gică Hagi un proiect în adevăratul sens al cuvântului? Au curaj cei din Federație să propună un antrenor cu personalitate, care să aibă experiență în spate? Oare nu de asta avem nevoie, de un antrenor care să fi dovedit la o echipă de club că știe ce are de făcut, că are ochi? Ne luăm antrenor să fie comod sau care să aibă rezultate?”, a precizat şi Ciprian Marica, la Pro X.