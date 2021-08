Cum este văzută venirea lui Reghecampf la Craiova: „Lumea se așteaptă că dă cu bagheta magică!”

Venirea tehnicianului în vârstă de 45 de ani pe banca formației lui Mihai Rotaru a fost ca o adevărată lovitură pentru rivalele din Liga 1!

Laurențiu Reghecampf a izbutit să obțină primul succes pe banca oltenilor, după 3-0 contra celor de la FC Voluntari. Adus în locul lui Marinos Ouzounidis pentru a îndeplini obiectivele clubului, fostul antrenor al celor de la FCSB a ratat calificarea mai departe în Conference League, astfel că rămâne să se concentreze de acum înainte doar pe competiția internă.

Florin Manea consideră că este imposibil ca Reghecampf să își pună amprenta pe jocul celor de la CSU Craiova după doar câteva săptămâni și este de părere că acestuia îi trebuie timp pentru a se impune. Totodată, agentul de jucători a nominalizat și echipele care, din punctul său de vedere, practică cel mai frumos fotbal din Liga 1.

„Sunt prieten și cu Ana și cu Reghe. Îl știu pe Reghe de la juniori, suntem ’76, de la lotul național. Nu consider că am dușmani în fotbal. Am văzut acuma niște declarații ale Anei despre frații Becali, eu nu aș face asta. Eu m-aș certa doar pentru fotbal.

E greu să și facă ceva, abia a venit. Lumea se așteaptă că a venit de 3 zile și dă cu bagheta magică. Îi trebuie timp. Nu mă tem eu de Mititelu niciodată, laud FC U Craiova că joacă bine. Eu cred că cel mai frumos fotbal îl joacă Botoșaniul cu Rapid”, a spus Florin Manea pentru ProSport.