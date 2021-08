Reacția lui Reghecampf, după prima victorie la CS U Craiova: „E primul pas”. Ce spune de Koljic

CS U Craiova a învins-o, luni, pe teren propriu, cu scorul de 3-0, pe FC Voluntari, în ultimul meci al etapei a patra a Ligii I. Odată cu acest meci, Laurențiu Reghecampf a „spart gheața” la echipa olteană, obținând primul succes pe banca tehnică.

Antrenorul s-a arătat mulțumit de victorie,

„Prima repriză a fost mai dificilă, dar în repriza a doua schimbările au adus un plus, mai ales pe benzi, am avut mai multă mișcare, mai mult curaj. Am câștigat meritat. Probabil că în anumite faze, dacă eram mai serioși, puteam marca mai multe goluri. Sunt mulțumit, e primul pas, nu am făcut decât ceea ce trebuia să facem.

Vom vedea ce se întâmplă cu Elvir. El e într-o perioadă de refacere. Mai are încă puțină jenă la piciorul operat, sperăm să nu fie grav și să intre cât mai repede. Nu e simplu după un an de pauză și o operație foarte gravă să ne așteptăm la el să intre la primul meci și să dea 3 goluri. Știm valoarea lui, trebuie să avem răbdare și probabil va reveni la momentul la care a fost.

Screciu a fost mutat fundaș dreapta pentru că am avut o problemă cu Vlădoiu. A simțit o durere. Screciu e un jucător foarte bun. La vârsta lui cred că are capacitatea să ajungă la un nivel foarte mare. Dacă nu va mai avea accidentări și va avea continuitate, e un jucător care face diferența.

Trebuie să avem dubluri pe fiecare pe post, care să pună probleme titularilor. Altfel, nu vom face față în lupta la titlu cu cele două echipe.

Bălașa nu a fost în lot. Ce să se întâmple? Jucăm acasă, aveam nevoie de mai mulți mijlocași, jucători ofensivi. E jucătorul nostru, nu e nicio problemă, trebuie să se antreneze. Pe acea poziție sunt 4 jucători foarte bine, va veni și Papp, iar el trebuie să se antreneze mai bine. Deocamdată am câștigat un meci, n-am realizat nimic. Dacă vom continua la fel, atunci vom putea stabili ce obiective avem în continuare.

Eu nu am cerut nimic. Oamenii care conduc echipa știu foarte bine că atunci când vinzi trebuie să aduci ceva în loc. Nu e ușor să aduci fotbaliști care să aducă un plus de valoare ala ceea ce avem noi. Sunt scumpi, greu de găsit, trebuie să vină la Craiova, să intre în atmosfera echipei, deci sunt foarte multe criterii după care încercăm să aducem un jucător. Vrem să aducem plus valoare la ceea ce avem. O să vedeți pe ce posturi. Lucrăm la aceste lucruri și sigur se va rezolva„, a spus Reghecampf, după meci.

Citește și VIDEO | REGHECAMPF, PRIMA VICTORIE PE BANCA OLTENILOR! CSU CRAIOVA TRECE FĂRĂ EMOȚII DE FC VOLUNTARI