Nicolo Napoli este îndrăgostit iremediabil de Craiova, dar și de România.

Când nu a fost solicitat să antreneze în Bănie, tehnicianul și-a găsit loc la Iași, Astra, FC Brașov sau Turnu Severin. În Moldova a fost salvator în 2015, pentru că a luat echipa din coada clasamentului și a dus-o până la mijlocul ierarhiei după un retur de poveste. S-a făcut plăcut și printre jucători și deși stătea cu ochii pe ei ca pe butelie. Narcis Bădic a povestit o întâmplare extrem de haioasă petrecută într-o dimineață în care fotbaliștii se aflau în cantonament.

”Dimineața la ora 09.00 aveam masa, iar la 10.00 puteam merge la o cafea. Eram eu, cu Alex Crețu, cu Mihalache la o cafea. Și lui Alex îi vine o idee, hai să mâncăm la KFC. Eu i-am spus că nu știu dacă e bine, parcă îl simțeam pe Nicolo Napoli prin preajmă.«Taci>>, îmi spune Crețu. Ne-am dus noi acolo, eu cu Mache ne-am așezat pe un scaun, iar Crețu, cel mai înalt dintre noi, s-a găsit să se ducă el la casă, să plătească. Nu au trecut 3 minute că Napoli ne bătea în geam.

Băieți, ce faceți? Eu cu Mihlache ne-am ascuns sub masă, dar pe Crețu, fiind înalt, l-a văzut direct cum plătește, cum ia tava cu cartofi, cu KFC. Am fost ”puțin” amendați atunci, toți trei, cu o masă puternică. Am dat o masă bună la 30 de persoane, la un restaurant. Am dat ceva bănuți atunci. Ai putea să spui că plăcerea costă, dar noi nici nu am apucat să mâncăm nimic de pe tava aia. Cred că am luat trei cartofi”, și-a adus aminte jucătorul de 30 de ani, pentru liga 2.ro.

Și Mihalache păstrează amintiri frumoase din perioada în care a colaborat cu tehnicianul peninsular. Cei doi au făcut echipă și la Astra.

”De la Astra tot ne ciondăneam noi, cu cântarul. E singurul antrenor pe care l-am avut și stăteam în cantonament și vara, și iarna, trei săptămâni. Și cântarea zilnic. Eu la vizita medicală aveam trecut 78 kg și el îmi cerea 77, un kilogram în minus. Am spus că e imposibil. Și am luat amendă. După un cantonament de iarnă, mă întorc eu după trei zile libere cu 4 kg în plus. De la 78, 77 câte voia Napoli, aveam 81.

Și am spart cântarul de ciudă. De acolo cred că s-a rupt totul. Păi nu se poate, eu sunt boxer să fac cântarul în fiecare zi?!. Nu era un antrenor rău cu noi, dar cam rigid. Eu eram prietenul lui, feblețea lui. Când plecam la Palas, la cafea, îl trimitea pe secund după mine, să vadă ce fac. <<Mache, Mache, unde e Mache?>> Și eu trebuia să îi fac cu mâna de la Palas”, a rememorat la rândul său fotbalistul care și-a anunțat recent retragerea din activitate.