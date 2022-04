Un fost campion al României nu s-a retras din activitate la 41 de ani: „Nu credeam că voi ajunge la nivelul ăsta”

Marius Onofraș era în trecut spaima apărărilor din Liga 1, pe când evolua pentru Poli Iași, Unirea Urziceni sau FC Brașov.

Acum ieșeanul este una dintre vedetele celui de-al patrulea eșalon al fotbalului mioritic. Chiar dacă a trecut bine de prima tinerețe, vârful nu a dorit să își agațe încă ghetele în cui. Evoluează la Flacăra Erbiceni, cu care încearcă o promovare spectaculoasă la Liga 3.

„Singura motivație a mea e plăcerea de a mai juca fotbal, să mai simt sentimentul de a juca și a fi fotbalist. Bineînțeles, la acest nivel nu e foarte mare presiune, nu sunt obiective foarte mari. Eu nu credeam că voi ajunge să joc la Liga 3 sau Liga 4, dar Adrian Ilie, fostul meu coleg de la Iași, m-a rugat jumătate de an să vin să joc la acest nivel.

Am fost întâi la Bradu Borca, am ajuns la Flacăra Erbiceni, m-au rugat să vin să-i ajut. Ca nume, suntem detașați de celelalte echipe, la experiența pe care o avem. Încercăm să ne menținem intactă plăcerea de a juca fotbal”, a dezvăluit Onofraș pentru Gsp, despre experiența sa actuală ca jucător.

Onofraș a debutat în fotbalul mare în sezonul 1998-1999, bifând 15 prezențe pentru divizionara secundă de la acea vreme, Poli Iași. Primul meic în Liga 1 și l-a trecut în palmares în august 2000, în triocul celor de la FC Brașov, pentru care a evoluat timp de patru sezoane, până îmn vara lui 2004. Atunci se întoarce la Iași, odată cu promovarea alb-albaștrilor în prima divizie. După două sezoane și jumătate în Copou, a ajuns sub comanda lui Dan Petrescu la Unirea Urziceni, unde a reulit cele mia mari performanțe din carieră. A mai evolua apoi și pentru Steaua, înainte să aibă parte de singurul său transfer în străinătate, la Khazar Lankkaran, în Azerbaidjan. Are 2992 de meicuri în Liga 1 și 46 de goluri marcate. Are o singură reușită în cupele europene, cea din grupele Champions League, contra lui Glasgow Rangers, în remiza, scor 1-1, din toamna lui 2009.