Cum l-a descris Gigi Becali pe Ianis Stoica! Calitățile rare pe care le deține tânărul fotbalist

Ianis Stoica a fost unul dintre remarcații meciului câștigat cu FC Botoșani, scor 3-1, fiind autorul a unui gol și a unei pase decisive.

Datorită evoluțiilor consistente din acest început de sezon, tânărul fotbalist a atras atenția marilor cluburi din Europa. Recent a fost lansată informația conform căreia jucătorul ar fi monitorizat de Arsenal.

Despre situația lui Ianis Stoica a vorbit și Gigi Becali, finanțatorul echipei bucureștene, despre care a fost cât se poate de categoric. Puștiul de 18 ani nu este momentan de vânzare.

”Și eu cred că voi lua bani mulți, profilul lui de jucător nouar, toți mi-au spus, și MM, și antrenorii, chiar și Edi. M-am bucurat dacă e nouar, că de nouar duce lipsă lumea asta.

Nu știu dacă e monitorizat de Arsenal, să îl monitorizeze, dar acum să nu se… e bine acum, poate peste un an doi să îl ia, dar la ora asta nu e de vânzare. E puternic, are fizic, e înalt, are forță, apare și în fața porții, e inteligent, zici că are 23 de ani”, a declarat Gigi Becali, pentru PRO X.