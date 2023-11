Cum l-a descris Mihai Pintilii pe Edi Iordănescu: ”Vorbește foarte mult!”

Edi Iordănescu a calificat echipa națională la EURO, chiar dacă mulți nu îi dădeau șanse.

Mihai Pintilii a fost dorit de Iordănescu ca secund pe banca tehnică.

Totuși, MM Stoica l-a făcut pe fostul mijlocaș să nu accepte oferta lui Iordănescu.

”Un antrenor bun, ai ce să înveți de la el. Vorbește foarte mult, îți explică foarte mult, îți dă totul pe tavă, trebuie doar să faci. Nu cred că există greșeală la el.

Am fost sunat și mi-a propus să vin în staff-ul lui la echipa națională. A fost o discuție amicală și scurtă. I-am spus că trebuie să am o discuție cu MM, pentru că e ca un tată pentru mine și după mai vedem.

I-am spus că nu am licență, el voia să mă pună lângă el pe bancă, să fiu secund. N-aveam cum…

Da! Și e părerea mea și mi-o mențin. Chiar dacă supăr pe cineva, la unii se poate, la alții nu se poate. Și cred că peste tot e așa…

Da! Nu știu ce să zic și nu vreau să intru în polemică… Eu n-am zis că nu o fac, o fac. Am Școala de antrenori în Moldova, am Licența B, acum îmi iau Licența A în juma de an. Fac lucrurile normal”, a spus Mihai Pintilii, potrivit GSP.