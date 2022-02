Cum l-a transferat FCSB pe Vali Gheorghe: „L-am pus pe lista de priorități. Am vorbit cu MM, am vorbit cu patronul”

Vali Gheorghe (25 de ani), unul dintre cei mai în formă jucători de la FCSB a ajuns la vicecampioana en-titre la solicitarea lui Edi Iordănescu (43 de ani), fostul antrenor al roş-albaştrilor.

FCSB l-a transferat pe Vali Gheorghe de la Astra cu 250.000 de euro, în septembrie.

„Despre Vali Gheorghe nu are rost sa mai vorbim. L-am avut la Astra, l-am gasit acolo, l-am debutat, l-am fortat chiar în primul an. Eu, cand m-am dus, l-am pus pe lista de priorități. Am vorbit cu MM, am vorbit cu patronul”, a spus Edi Iordănescu, fostul antrenor al FCSB şi actual selecţioner al României, la Telekom Sport.

Vali Gheorghe a jucat în 17 meciuri la FCSB și a reușit şase goluri şi trei pase decisive. 1 – un milion de euro este cota de piaţă a lui Vali Gheorghe, potrivit transfermarkt.com.