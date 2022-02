Cum poate fi salvată situaţia de la Gaz Metan: ,,Să le dea 40% din profit! Le-a mers bine”

Situaţie critică la Gaz Metan Mediaş. Formaţia ardeleană se confruntă cu mari probleme financiare, iar din cauza acestui aspect a fost penalizată cu două puncte în clasamentul Ligii 1.

Ioan Mărginean, fost conducător la Gaz Metan Mediaş, spune că în momentul în care a ales să plece de la echipă, clubul urma să încaseze o sumă impresionantă de bani.

Chiar şi în situaţia în care se află Gaz Metan, acesta spune că rezolvarea poate veni pentru echipă de la Romgaz. Acesta mizează pe profitul făcut de companie în ultima perioadă.

,,Mediașul este în primul rând un ONG care nu are nimic nici cu Transgaz, Romgaz. Are doar sponsorizări de acolo. Îmi pare rău că un antrenor ca domnul Poenaru, care foarte bun pe meserie, se află într-o asemenea situație. Când am plecat eu în 2019, echipa a terminat sezonul pe locul 6 și avea de încasat peste 2 milioane de euro.

Pe data de 20 mai, 2020, s-a ieșit din insolvență, anticipat. Noi trebuie să mai rămânem în insolvență până în octombrie. Decizia a fost atacată de finanțe Mediaș, pentru o sumă de 250.000 de lei. A rămas spre soluționare. Din păcate, anul trecut firma care s-a făcut insolvența nu ne-a apărat în acest litigiu.

La data de 30.06.2020 clubul avea de încasat peste un milion de euro și datorii 0. Este foarte simplu. Clubul sportiv poate fi ajutat prin contracte de sponsorizare. Romgaz poate să dea 40 la sută din profit și credeți-mă că anul acesta le-a mers bine”, a declarat Ioan Mărginean, pentru Digisport.

După 25 de etape de campionat, Gaz Metan Mediaş ocupă locul 14 în Liga 1, cu 22 de puncte acumulate în clasament, după penalizarea de două puncte primită.