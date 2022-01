FCSB a încheiat la egalitate, scor 0-0, singurul amical disputat în această iarnă, sâmbătă, la Buftea, cu CS Mioveni.

Portarul Alexandru Maxim (14 ani) a debutat la FCSB. Acesta l-a înlocuit pe Andrei Vlad la pauză. Puștiul a reușit să scoată o minge grea. Portarul Maxim este pariul lui Mihai Stoica, managerul general al vicecampioanei. Oficialu a dezvăluit și înălțimea impresionantă a portarului de 14 ani, 1,99 m.

„Eu am spus că avem un portar, Alex Maxim, care are peste 1.90m. Am văzut în presă că s-a scris că ar avea 1.88m. Azi, când l-am văzut în cantonament, l-am întrebat: „Băi, Courtois, ce înălțime ai?” 1.99m! Nu este amotric. O să auzim de el. Am avut un Alexandru Maxim (n.r – actualul mijlocaș de la Gaziantep), dar ăsta va fi mai mare„, a declarat Mihai Stoica, la Telekomsport.