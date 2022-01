Cum se descurcă Larisa Iordache în noua postură pe care a adoptat-o: ,,E greu să le privești acum pe celelalte”

Larisa Iordache a renunţat la finalul anului 2021 la cariera de gimnastă. ,,Noua Nadia” nu a putut sta însă departe de sală şi a îmbrăţişat astfel cariera de antrenoare.

Fosta sportivă este încă la început de drum şi spune că îi este destul de dificil acum să le privească pe celelalte fete din sală care se pregătesc. Aceasta speră să performeze şi ca antrenoare.

,,Într-adevăr, nu am putut sta departe de gimnastică, dar ăsta e cumva cursul unui sportiv de performanță. Anul ăsta am zis că o s-o iau ușor și o să fiu într-un mediu în care am crescut. Sunt destul de multe fetițe, sunt la început și am de învățat foarte mult.

Trebuie să mă vadă ca pe o antrenoare, pentru că până acum am fost colega lor. Existau niste discuții ca între sportive, acum trebuie să se comporte altfel, pentru că le sunt antrenoare. Sper că acest drum să continue la fel de bine. Fiecare grupă se va duce pe aparatul ei și ulterior eu sunt la bârnă, împreună cu doamna Lulu (n.r Lulu Moldovan). Încercăm să le urmărim pe toate și să le dăm indicațiile potrivite pentru a corecta toate elementele.

E o perioadă de acomodare și e destul de greu, e o tranziție pe care am făcut-o și încă o fac. De la a face tumbe pe aparate, e greu să le privești acum pe celelalte. Încerc să descopăr ce îmi place și dacă acest lucru va deveni pentru mine o pasiune și pot să fac performanță. Sper din suflet să mă acomodez și să fie totul perfect.

În mintea și sufletul meu sunt anumite emoții pe care încerc să le pun cap la cap. Chestia asta că am început să fac ceva mă mulțumește pe mine că nu stau acasă și lenevesc, pentru că nu m-aș fi simțit confortabil cu mine să stau. Este diferit, încerc să mă obișnuiesc.”, a declarat Larisa Iordache, pentru Digisport.