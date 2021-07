Cum trăieşte Marius Marin fotbalul printre străini: ,,Tot timpul am fost neîndreptăţiţi în Europa”

Marius Marin, căpitanul naţionalei de tineret, a vorbit despre cum trăieşte un fotbalist din România printre străini, cum este cazul său în Italia.

Acesta spune că tot timpul, România ca popor a fost marginalizată mereu în Europa, iar acest fapt l-a dezamăgit, însă nu l-a făcut să se dea bătut în ceea ce face.

Marin spune că diferenţele pe care le-a văzut de-a lungul timpului în Italia mai mult l-au ambiţionat şi l-au făcut să fie fotbalistul care a ajusn astăzi. Românul evoluează pentru divizionara secundă Pisa.

,,Ca și populație, tot timpul am fost neîndrepățiți în Europa. Am rămas dezamăgit. Jucând de șase ani în Italia, tot timpul am întâlnit chestiile astea. O diferență între italieni și români, dar chestia asta m-a ambiționat foarte mult și să demonstrez că un jucător român în țara lor poate să demonstreze că are valoare.

În primul rând, trebuie să aibe atitudine și mentalitate. Ăsta e primul lucru când pleci într-o țară străină, să știi de ce ai ajuns acolo, să îți îndeplinești toate obiectivele.”, a declarat Marius Marin, pentru FRF.

Cum arată lotul României U23 pentru Jocurile Olimpice

PORTARI: Marian Aioani (Farul Constanța), Mihai Popa (Astra), Ștefan Târnovanu (FCSB);

FUNDAȘI: Andrei Rațiu (Villarreal/Spania), Ricardo Grigore (Dinamo București), Andrei Chindriș (FC Botoșani), Virgil Ghiță (Farul Constanța), Alexandru Pașcanu (Ponferradina/Spania), Radu Boboc (Farul Constanța), Florin Ștefan;

MIJLOCAȘI: Andrei Ciobanu (Farul Constanța), Marius Marin (Pisa/Italia), Marco Dulca (Chindia Târgoviște), Dragoș Nedelcu (FCSB), Alexandru Dobre (Dijon/Franța), Valentin Gheorghe (Astra), Ion Gheorghe (FC Voluntari), Tudor Băluță (Brighton/Anglia); Eduard Florescu (FC Botoşani), Antonio Sefer (Rapid).

ATACANȚI: George Ganea (Farul Constanța), Andrei Sîntean (Hermannstadt).