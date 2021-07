VIDEO | Piele de găină! Mesajul tricolorilor care dă speranțe fanilor: „E vremea noastră. Hai, România!”

România s-a calificat la Jocurile Olimpice, în urma performanței realizate de tricolorii ”mici” la Campionatul European din Italia, din 2019.

Reprezentativa U23 a României va juca contra reprezentativelor din Noua Zeelandă, Coreea de Nord și Honduras, în grupa B din cadrul Jocurilor Olimpice de la Tokyo. “Tricolorii” vor întâlni în prima partidă contra Hondurasului, pe data de 22 iulie, urmând ca mai apoi să întâlnească Coreea de Nord (25 iulie) și Noua Zeelandă (28 iulie).

Înainte de participarea la Olimpiada din Japonia, tricolorii lui Mirel Rădoi au ținut să transmită un mesaj emoționant, cu scopul de a merge la sufletul fanilor naționalei. Toți jucătorii au spus câte o mică parte din discurs, prin care cer susținerea suporterilor, iar în schimb, promit că vor da totul la competiția olimpică. Discursul a fost încheiat de Alex Pașcanu, cu celebrul îndemn la luptă: ”Hai, România!”.

„La Europeanul de Tineret din Italia şi San Marino am bucurat milioane de români. Pentru prima dată în istorie am jucat semifinală de Campionat European şi am calificat România după jumătate de secol la Jocurile Olimpice. Pentru că aţi crezut în noi şi ne-aţi făcut puternici, am reuşit asta. Pentru că am luptat împreună şi ne-am bucurat împreună, vă mulţumim din nou. Dar acum a venit vremea să demonstrăm că putem şi mai mult. Mergem la cea mai grandioasă competiţie sportivă din lume, Jocurile Olimpice. O parte din cei de atunci, alături de noi talente. Poate că nu suntem staruri, dar vrem să devenim şi să vă facem mândri.

Poate că nu suntem nici acum favoriţi, dar când am fost?! Poate nu avem vedete şi cote de piaţă, dar nici nu avem nevoie. Pentru că noi plecăm în Japonia cu voi în spate şi cu tricolorul pe noi. Şi mai ştim un lucru, ştim sigur, ştim cu mintea şi cu inima! Ce urmează se întâmplă o dată în viaţă şi reprezintă o moştenire pentru generaţii. Dacă voi, românii din ţară şi din toate colţurile lumii, credeţi iarăşi în noi, ne faceţi iarăşi puternici. Atunci sigur ne vom bucura împreună la final. Dacă la Tokyo luptăm împreună, visul medaliei nu o să mai fie un vis. E vremea să fim mândri de tricolori. E vremea noastră. Hai, România!”, au transmis elevii pentru Tokyo ai lui Mirel Rădoi, întru-un mesaj comun, postat pe site-ul Federaţiei Române de Fotbal.