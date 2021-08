Cum va trece FCSB peste rușinea din Gruia: „Dacă stăm să căutăm scuze, găsim fiecare câte 10”

FCSB a fost umilită de CFR Cluj în Gruia, scor 1-4, în derby-ul etapei cu numărul șapte din Liga 1.

Astfel, campioana s-a destașat în fruntea clasamentului, înregistrând a șaptea victorie din tot atâtea jocuri, și are 21 de puncte. De partea cealaltă, FCSB este pe locul șapte, cu 12 puncte mai puțin.

Andrei Cordea a vorbit și el de prestația vicecampioanei României la Cluj-Napoca. Acesta își dorea foarte mult o victorie, mai ales în contextul ultimelor probleme din cadrul grupării ardelene.

Totuși, jucătorul FCSB-ului speră ca pauza destinată meciurilor echipelor naționale să pună lucrurile la punct și să se întoarcă mai puternici pentru derby-ul cu Dinamo.

„Cred că am făcut o primă repriză bună, am dominat meciul în primele minute, dar după cele 10-15 minute ei au făcut diferența, au marcat foarte repede, iar noi am căzut. Dacă stăm să căutăm scuze, putem găsi fiecare câte 10. Trebuie să punem capul jos, să muncim. În două săptămâni ne așteaptă meciul cu Dinamo, trebuie să spălăm această rușine și să câștigăm.

S-au făcut foarte multe greșeli individuale, nu e primul meci. Și cu Sepsi am făcut, așa am primit gol. Trebuie să lucrăm acum, avem două săptămâni în care putem lucra. Din păcate sau fericire, unii plecăm la națională, nu putem lucra toți, dar sper să ne punem la punct și să nu mai greșim.

Noi am jucat cu CFR Cluj și am vrut să ne dăm viața pe teren. Cu un ochi râd, cu unul plâng, îmi pare rău că nu pot să merg la națională fericit 100%. Asta este, n-am ce să fac”, a declarat Andrei Cordea, la finalul jocului.