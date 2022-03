Cum vede arbitrul care a stricat meciul FCSB – Farul implementarea VAR: „S-ar pierde mult din farmecul partidelor!”

Lucian Rausandu a enervat pe toată lumea cu deciziile care au influențat rezultatul întâlnirii de luni seară, de pe Arena Națională.

Din 2010 în lotul divizionar A, centralul din Sfântu Gheorghe a oferit un interviu în urmă cu 9 ani în care își preciza poziția în privința subiectelor arzătoare din arbitrajul românesc. La vremea respectivă, mai multe meciuri din campionat au fost încredințate unor brigăzi din străinătate pe fondul scandalului în care mai mulți conducători și arbitri au fost anchetați.

„Cred că avem destui arbitri foarte valoroși în țară, așadar, nu văd rostul aducerii arbitrilor străini. Nu sunt eu în măsură să compar evoluția noastră, a românilor, cu cea a străinilor, dar cred că avem mulți arbitri care sunt mult mai valoroși decât cei aduși de afară.

În afară de liniștea de după meci nu cred că au venit cu nimic în plus. Când spun liniște, mă gândesc la faptul că ei după meci se urcă în avion, pleacă și nu aud și nu văd cum după un meci important două săptămâni se discută despre ei la televizor”, a declarat Lucian Rusandu, în 2013, pentru covasnamedia.ro.

Atunci, VAR-ul era doar un proiect pilot în fotbal. Astăzi, sistemul este pe cale să fie implementat și în Liga 1. Rusandu nu îl privea cu ochi buni în urmă cu 9 ani.

„Nu mi se pare o idee bună, cred că prin această metodă s-ar pierde mult din farmecul partidelor. Ne-ar ajuta poate în situații în care mingea a trecut sau nu de linia porții, dar în situații care se pot interpreta nu cred că ne-ar ajuta, fiindcă ar fi mai multe păreri și cine are o competență mai mare de a decide decât arbitrul?

E drept că arbitrul mai greșește, este imposibil să vezi fiecare unghi, iar câteodată evenimentele se petrec atât de repede încât ochiul uman nici nu poate percepe ceea ce se întâmplă. De exemplu, e de ajuns să clipești și mingea poate trece de linia porții, sau nu. Aceste lucruri fac parte din fotbal, din acest fenomen întreg. Cred că greșelile de arbitraj sunt sarea și piperul fotbalului, așadar, reluarea ar strica acest farmec”, afirmase arbitrul de 40 de ani.