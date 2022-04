Curg acuzele la adresa lui Alexandru Dedu: „Cât mai costă un vot? Aproape toți au găsit câte-o hârtie de 500 de euro”

Alegerile pentru președinția Federației Române de Handbal vor avea loc pe 28 martie. Actualul șef al forului, Alexandru Dedu, este atacat de toți cei trei contracandidați. Dan Maximilian Gavrilă susține că un vot a costat, în urmă cu 4 ani, 500 de euro.

„Aproape toți au găsit câte-o hârtie de 500 de euro”, susține Dan Maximilian Gavrilă

Pentru postul de președinte al Federației Române de Handbal candidează patru persoane; Alexandru Dedu, actualul șef, fostul arbitru internațional Constantin Din, fostul jucător Bogdan Voina și Dan Maximilian Gavrilă, director și antrenor la clubul ACS Școala 181 SSP București.

Acesta din urmă a lansat o serie de acuze pe contul personal de facebook. „Alegerile de la handbal, la mâna impostorilor – cât mai costă un vot?!”, îți începe Maximilain Gavrilă statusul.

„Și spun asta în perfectă cunoștință de cauză, știu ce se întâmplă înainte de scrutin, știu ce comisii sunt date, ce scaune mai importante sunt puse în joc, dar nu știu, din păcate, cât mai costă un vot, la aceste alegeri!

Cu patru ani în urmă, la pomana electorală de la Rin Grand Hotel, s-a zvonit că aproape toți cei care au avut cazare acolo au găsit sub pernă și câte-o hârtie de 500 de euro, alții chiar câte două, în funcție munca depusă în favoarea unuia dintre candidați.

Cam scumpă pomana, este adevărat, dar gândul la mandatul de patru ani și câștigurile care aveau să vină au meritat tot efortul. Nu mai știu cât va costa votul de joi, de la Marriott, tariful va fi ceva mai mare, pentru că sunt candidați mai mulți și șansele sunt împărțite, iar Marriott-ul este un hotel prima-ntâi!”, scrie Maximilian Gavrilă.

„Ciclul se reia, alte angajamente, alte nereușite”, scrie Maxilimilan Gavrilă pe facebook

Directorul și antrenorul de la clubul ACS Școala 181 SSP București își continuă tirada. „Aici apar impostorii, adică șarlatanii, farsorii, cei care nu se gândesc la revigorarea handbalului – și ce dacă nu mai avem performanțe, ce dacă ratăm competiții europene și mondiale una după alta?

Nici statului român nu-i pasă, vin bani în continuare la Federație, fără ca cineva să fie tras la răspundere, de eșecurile anuale. Este ca un fel de perpetuum mobile, Federația face proiecte cu naționalele, promite calificări și medalii, Ministerul Sportului este impresionat și dă bani cu teancul, dar proiectele nu sunt respectate, nu există nici calificări și nici clasări pe locuri cât mai aproape de medaliile strălucitoare.

Păreri de rău și atât. Peste un an, ciclul se reia, adică alte proiecte, alte angajamente, alți bani, altă distracție, alte nereușite, până când?

Sportul românesc este într-o criză gravă de moralitate, începând cu ministrul Sportului, care-și scoate consiliera la masă, după o noapte de dezbateri asupra proiectelor viitoare, și continuând cu Comitetul Olimpic și Sportiv Român, combinat în afaceri de zeci de mii de euro, cu echipamente falsificate.

Nu mai sunt oameni de calitate, onești și dedicați sportului, chiar și foștii medaliați la comptetițiile internaționale, ajunși în fotoliile de conducere, își arată incompetența și doar asistă impasibili la prăbușirea disciplinei sportive în care ei au performat – vezi atletismul, vezi gimnastica, vezi baschetul și voleiul, chiar și fotbalul este în pierdere de turație, iar lista poate continua”, mai scrie el.

„Alexandru Dedu a înșelat handbalul timp de opt ani”, acuză Maxiliam Gavrilă

Omul de handbal nu se oprește aici. „Și urmează și handbalul firește, care merge spre anonimat, în trend cu celelalte discipline. Aici s-au instalat impostorii, s-au prins de bugetele federațiilor ca niște căpușe, ce sug din banii destinați sportului.

E timpul să dea socoteală, să scăpăm, cel puțin, de președintele de la Federația de Handbal, Alexandru Dedu, care a înșelat handbalul timp de opt ani, cu tot felul de promisiuni deșarte, de care nu s-a achitat.

Dacă lumea handbalului a înțeles ce-a făcut Dedu din handbalul românesc, atunci nu-l vom mai avea din mandatul următor și pot să fac pariu că acest personaj va fi uitat degrabă, chiar și cei care l-au servit vor căuta să se dezică de el”, mai susține el.

Maximilian Gavrilă susțină că a spus, de fiecare dată, lucrurilor pe nume

În finalul textului, directorul ACS Școala 181 SSP București prezintă câteva motive pentru care să fie votat. „Cu acest material îmi închei și eu campania electorală – una bogată în mesaje, spun eu, adevărate și directe, despre mine și cum aș vrea eu să conduc Federația.

Poate i-am necăjit un pic pe contracandidații mei, dar eu am spus lucrurilor pe nume, așa cum gândesc eu, n-am vorbit în spatele nimănui.

Și niciodată n-am bârfit, doar am arătat cum se vede caracterul fiecăruia, în funcție de urmele pe care le-a lăsat pe unde a trecut.

Iar subsemnatul a lăsat urme adânci, în drumul său – am construit echipe, am crescut fete, multe dintre ele ajungând și în loturile naționale, am câștigat campionate, și la Olimpiadele Școlare, mândria celor din Învățământul din care fac și eu parte, dar și în competițiile juvenile, păstorite de Federația Române de Handbal.

Vreau să fiu luat în serios, iar alegătorii trebuie să-și dea seama că dintre toți candidații eu sunt cel mai serios, cel mai înțelept, un antrenor și președinte de club cu mare experiență, în ale performanței.

Handbalul românesc se află într-un derapaj de opt ani de zile, de aceea noul președinte trebuie să fie înțelept, curajos să taie răul de la rădăcină, capabil să facă reforme, deschis la dialogul cu tinerii și mai ales un luptător care să redea o nouă imagine Federației, una curată, luminoasă, care să nu mai fie bântuită de oportuniști”, a încheiat el.