Curg recordurile la CM de snooker! Performanțe incredibile realizate de Ding Junhui și Zak Surety

Jucătorul chinez de snooker Ding Junhui a ajuns în optimile de finală ale CM, pentru prima dată după 5 ani.

Ding Junhui vrea să vadă un jucător chinez câștigând titlul mondial

El l-a învins cu 10-7 pe englezul Zak Surety (locul 72 mondial), care a stabilit un nou record pentru cele mai multe break-uri de peste 100 de puncte la rând ale unui debutant al Crucible.

Ding (cs 10) a rupt seria celor 4 înfrângeri la rând în primul tur, calificându-se în runda secundă pentru a 12-a oară în carieră. El va fi unul dintre cel puțin cinci jucători chinezi din optimile de finală, record al competiției, iar următorul adversar este campionul moindial de acum doi ani, belgianul Luca Brecel (7), sau galezul Ryan Day (36).

Asiaticul rămâne singurul jucător din țara sa care a ajuns într-o finală de CM, fiind învins de englezul Mark Selby în 2016 cu 14-18.

Chiar dacă a pierdut, Surety a intrat în istoria competiției organizată la celebrul teatru Crucible din Sheffield, fiind primul debutant care a realizat patru break-uri de peste 100 de puncte la rând: 104, 109, 136 și 110.

Day în 2004 și galezul Jackson Page acum doi ani au avut 3 break-uri de peste 100 de puncte la rând, ca debutanți.

„A fost o presiune mare când Zak a făcut acele break-uri, câștiga de fiecare dată când avea ocazia. Nu mai băgasem o bilă în buzunar de multă vreme, dar am încercat să mă concentrez pe jocul meu și apoi am punctat când am avut ocazii.

Voi încerca tot posibilul în turul doi, pot fi mai relaxat acum pentru că în ultimii ani am pierdut în primul tur. Mi-ar plăcea să văd un chinez câștigând titlul, ar fi grozav pentru snookerul din țara mea și pentru tinerii jucători și fani, va ajuta mai mulți oameni să înceapă să joace”, a spus învingătorul.

„Este păcat că i-am dat lui Ding un avans atât de mare (n.r. – 0-4 la jumătatea primei sesiuni), pentru că m-am simțit genial astăzi. E frumos că am stabilit acel record, dar ar fi fost mai bine să câștig meciul.

Am fost nervos la începutul partidei și nu m-am putut concentra. Am auzit toate poveștile despre cum s-au simțit debutanții aici. Odată ce am început să joc, am simțit că arena se micșorează spectatorii parcă îmi săteau în cârcă.

După ce am făcut break-ul de peste 100 de puncte pentru a reduce diferența la 3-6 m-am mai relaxat. La 8-7 pentru el am încercat o lovitură de distanță la bila roșie, dar nu am obținut poziția bună, apoi am jucat o lovitură de siguranță slabă și i-am dat lui Ding o șansă. Asta a fost cea mai mare greșeală a mea, pentru că nu a fost o lovitură grea”, a completat Surety.