Cuvintele pe care nu le va uita niciodată Larisa Iordache după decesul mamei sale: ,,E un pic mai grea”

Larisa Iordache trece prin clipe cumplite, după ce a aflat că mama ei s-a stins din viaţă, înaintea ca sportiva să participe la Jocurile Olimpice de la Tokyo.

Mama Larisei Iordache suferea de o boală foarte gravă, în urma căreia urma şedinţe de chimioterapie, potrivit celor de la Digisport. După ce a aflat cumplita veste, sportiva nu a mai făcut deplasarea pentru testul din Belgia, înainte de startul Jocurilor Olimpice.

Puţini sunt cei care ştiu că mama Larisei Iordache este cea care a îndrumat-o spre sportul care necesită graţie şi foarte multe antrenamente. Adriana Iordache spunea că prima dată a dus-o pe Larisa la balet şi apoi la gimnastică, care este mult mai complicată decât baletul.

,,Am vrut de la început ca Larisa să facă un sport, ceva deosebit, să nu stea în fața blocului, am căutat soluția ca ea să fie prima la un anumit sport.

Nu am vrut să o duc doar să facă mișcare, am vrut să fie sus și am căutat soluția cea mai bună. Am dus-o la balet, prima dată, dar erau foarte multe fetițe. Acolo am dus-o pur și simplu să se joace. Toată lumea vrea balet.

E mai ușor. Gimnastica… e un pic mai grea. După fiecare competiție îi mulțumesc că are curaj, că dorește să facă și o încurajez că și data viitoare poate mai mult!”, declara Adriana Iordache, în 2014, pentru ProSport.

Larisa Iordache participă pentru a doua oară în carieră la Jocurile Olimpice, după ce prima oară a făcut-o la Londra în 2012, unde a obţinut o medalie de bronz.