„Dacă pleacă Neluțu Varga de la CFR Cluj punem lacătul!”-Scenariu de groază pentru fosta campioană a României!

CFR Cluj se află pentru al doilea sezon consecutiv în afara celor două mari obiective: câștigarea campionatului, respectiv a Cupei României.

Cristi Balaj, fostul președinte al formației din Gruia, a vorbit despre cel mai sumbru scenariu prin care poate trece fosta campioană a Ligii 1. Iată cum a descris eventuala „dispariție” a clubului.

„Dacă pleacă Neluțu Varga de la CFR Cluj punem lacătul!”

„Nu am discutat nimic în acea seară. Din punctul meu de vedere nu mai sunt președintele clubului. Nu am discutat absolut nimic, aseară am avut un schimb de mesaje, frumos. I-am trimis un mesaj, a fost un moment de bucurie și am simțit nevoia să îl împărtășesc cu el.

Este un om căruia îi datorez foarte multe, lumea nu îl știe pe Neluțu Varga. Nu îi cunosc sufletul și ce fel de om este el. Vorbim despre o persoană care a investit peste 35 de milioane de euro în fotbal. Nu spun aceste lucruri din dorința de a mă apropia de el, departe de mine acest gând.

Încerc să schimb opinia unor persoane, care în momente dificile ale CFR-ului solicitau să plece Neluțu Varga. Dacă pleacă Neluțu Varga de la CFR Cluj punem lacătul. Am cunoscut oameni frumoși la Cluj, am început un proiect nou”, a mărturisit Cristi Balaj pentru Fanatik.