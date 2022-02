„Dacă și-a dorit această poziție, nu știu de ce nu s-a materializat!”. Edi Iordănescu îi răspunde lui Ladislau Boloni

Edi Iordănescu a fost pus să comenteze ultimele declarații ale lui Ladislau Boloni, care a fost foarte aproape să ajungă la un acord cu FRF, înaintea numirii sale!

Actualul selecționer al României a oferit prima sa reacție după ce „Loți” a spus că „fără să jignesc pe nimeni, Edi Iordănescu nu este Boloni”. Tehnicianul în vârstă de 43 de ani a rămas diplomat și a mărturisit că nu dorește să intre în niciun fel de polemică cu unul dintre colegii săi. Cu toate acestea însă, Edi nu înțelege de ce Boloni nu a ajuns la naționala României, deși a declarat că își dorea foarte mult acest lucru.

”Nu fac paralelă între mine și alți antrenori, ține de colegialitate, nu există antrenori buni sau răi, ci competivitate. Am o serie de atuuri care mă recomandă pentru funcția aceasta. Am 11-12 ani de când sunt activ, mereu m-am documentat, sunt format aici, cunosc foarte bune competiția, jucătorii, am antrenat cele mai bune echipe din Liga 1.

Am mers cu 4 echipe în play-off, dacă rămâneam la FCSB era a cincea. Am construit echipe de la zero, în condiții foarte grele, cum ar fi la Pandurii, la Astra. Continui să mă dezvolt profesional, mă simt pregătit, vreau să exploatăm la maximum ceea ce va urma. Vreau să recâștigăm încrederea și sprijinul publicului.

(n.r. legat de declarațiile lui Ladislau Boloni) Dacă și-a dorit această poziție, nu știu de ce nu s-a materializat. Dar, nu vreau să mă mai încarc cu lucruri negative”, a spus Edi Iordănescu, la Pro X.

Ladislau Boloni: „Fără să jignesc pe nimeni, Edi Iordănescu nu este Boloni”

„Fără să jignesc pe nimeni, Edi Iordănescu nu este Boloni. Boloni a lucrat 25 de ani în fotbalul occidental. Boloni nu s-a uitat la fotbalul occidental la tv. Boloni a fost în vestiar, a simțit transpirația, știe cum se ajunge la meciurile astea. Edi e la începutul carierei și îi doresc mult succes”, a declarat Ladislau Boloni, potrivit Digi Sport.