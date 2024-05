Dan Nistor, după barajul pentru cupele europene: E vina mea. Cer mii de scuze colegilor, suporterilor, antrenorilor, tuturor clujenilor

Fotbalistul echipei Universitatea Cluj, Dan Nistor, a declarat, duminică seară, după ce clujenii au pierdut finala barajului pentru cupele europene, că el este vinovat deoarce nu a marcat penaltiul decisiv.

”Numai în pielea mea să nu fii. Cred că trebuia să câştigăm, am avut foarte multe ocazii, dar n-am reuşit să marcăm, am ratat foarte uşor. Am egalat pe final din acel penalti, am ajuns la penaltiuri şi nu am putut să marchez penaltiul decisiv. E vina mea, îmi asum, îmi cer mii de scuze colegilor, suporterilor, antrenorilor, tuturor clujenilor. Nu trebuia să pierdem acest meci, meritam să câştigăm”, a spus Nistor.

Potrivit digisport.ro, Dan Nistor a ţinut să infirme zvonurile potrivit cărora are la ”U” Cluj un salariu de peste 15.000 de euro.

”Când stai în cinci-şase inşi e greu să ajungi unde vrei să ajungi. Am văzut că s-a speculat că avem salarii de 16.000, de 18.000. Total aberaţii. Dacă nu iese nimeni, vorbesc eu. Sunt aberaţii, le arăt contractul dacă vor. Asta e la fotbal, trebuie jucători cu valoare”, a spus Dan Nistor.

Formaţia Universitatea Craiova a învins echipa Universitatea Cluj, duminică, scor 6-5 în urma loviturilor de departajare, şi va evolua în turul doi preliminar al Conference League.