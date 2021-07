Dan Nistor, după ce FCSB, Sepsi și CS U Craiova au fost eliminate din Conference League: „Acesta ne este nivelul”

CS U Craiova a fost eliminată, joi seară, de echipa albaneză Laci, în turul doi preliminar al Conference League. În manşa secundă disputată la Craiova rezultatul a fost egal, 0-0.

În turul din Albania, Laci s-a impus cu 1-0, astfel că s-a calificat în runda următoare. La finalul meciului, Dan Nistor a vorbit despre rezultatele înregistrate de CS U Craiova, FCSB și Sepsi, în Conference League.

„Ăsta este nivelul. Trebuie să-l acceptăm și să mergem mai departe. Puteam să marcăm. Am avut 2-3 șanse. Am avut și ghinion la bară. Sunt supărat, dezamăgit. E foarte greu. O să facem o analiză să vedem unde am greșit. Schimbările de la echipă alibi-uri. Astăzi am scris o nouă pagină neagră din istoria Universității Craiova. Nu-mi vine să cred că nu ne-am calificat, nici noi și nici celelalte echipe.

Băiatul meu îmi dă putere”, a declarat Dan Nistor, la Digi Sport.

