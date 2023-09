Dan Nistor, sincer după ce și-a răpus fosta echipă: ”Știu ce valoare am și ce fotbalist sunt!”

Echipa Universitatea Cluj a încheiat la egalitate sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 1-1, cu formaţia Universitatea Craiova, într-un meci din etapa a zecea a Superligii.

În minutul 31, Nicuşor Bancu a deschis scorul pentru olteni.

În minutul 90+1 Nistor a egalat, iar scorul final a fost 1-1.

Universitatea Craiova se află pe locul 3, cu 18.

”U” Cluj se situează pe 11, cu 11 puncte.

Dan Nistor a marcat contra fostei sale echipe, iar jucătorul a oferit mai multe declarații la finalul meciului.

”Din păcate, am avut multe probleme de lot. Au fost foarte mulți accidentați. În partea a doua am forțat un pic. Ne-a explicat Mister (n.r. Ovidiu Sabău) ceva la pauză, iar noi l-am ascultat.

Cu puțină șansă și dacă eram mai limpezi în fața porții, cred că puteam să câștigăm și cele 3 puncte. Este bine că am câștigat și un punct și mergem înainte.

Când ai asemenea suporteri în tribune e și greu să nu joci bine, să nu te dăruiești. La fiecare meci acasă, suporterii sunt extraordinari. Ne doream să obținem pentru ei această victorie, astăzi nu am reușit-o, dar sperăm ca la următoarele meciuri să facem acest lucru”, a spus Nistor, la flash-interviu.

”(n.r. crezi că le-ai dat o palmă celor de la Univ. Craiova după ce au renunțat la tine?) Nu trebuie să dau o palmă nimănui. Știu ce valoare am și ce fotbalist sunt. Așa au decis cei de acolo.

În cei 3 ani în care am stat la Craiova cred că am făcut lucruri bune. Am fost la un pas să câștigăm campionatul, am luat Supercupa și Cupa României, am fost la un pas să ne calificăm într-o cupă europeană. Sper ca cei care sunt acum la Craiova să facă mai multe și să câștoge campionatul”, a mai spus Nistor.