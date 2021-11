Dan Nistor, supărat după două înfrângeri la rând în Liga 1: „Trebuie să ridicăm capul și să ne pregătim pentru meciul cu FCSB!”

Mijlocașul oltenilor a oferit prima reacție după eșecul echipei sale, scor 2-3, de pe terenul celor de la FC Argeș, în prima rundă a returului!

CSU Craiova continuă perioadă de criză în Liga 1, astfel că după eșecul cu Farul Constanța a urmat și cel din Trivale. La finalul jocului din această seară, Dan Nistor a declarat că această situație îi îngrijorează pe elevii lui Reghecampf, însă „juveții” trebuie să facă totul pentru a se prezenta la cel mai înalt nivel pentru disputa cu FCSB, din etapa următoare.

„În seara asta am avut foarte mare ghinion. Am jucat în 10 oameni, a fost o greșeală și trebuie să fim alături de Crețu. Oricui i se putea întâmpla același lucru. Trebuia să fim mai concentrați și să tratăm fazele importante cu mai multă responsabilitate. Asta ne lipsește în momentul de față. Eu cred că am tratat prea ușor fazele importante. Altfel ar fi fost soarta partidei…

Noi ne dorim să fim calificați în play-off, iar după o să vedem ce se va întâmpla. După aceea o să vorbim și despre campionat. Am încercat să întoarcem rezultatul. Asta este. Trebuie să ridicăm capul și să ne pregătim pentru meciul cu FCSB. O să fie un meci foarte greu, sperăm ca jucătorii accidentați să își revină. Avem două înfrângeri consecutive și nu este bine”, a spus Dan Nistor.