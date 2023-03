Dan Petrescu a anunțat când își va prelungi contractul cu CFR: „Nu are rost să ne grăbim”

Antrenorul campioanei CFR Cluj, Dan Petrescu, a spus că nu are motiv să își prelungească înțelegerea, deoarece contractul expiră în 2024.

„Am contractul până în 2024, nu cred că e grabă”, a spus Dan Petrescu

În ultimul timp au apărut discuții legate de faptul că tehnicianul nu și-a prelungit înțelegerea cu echipa din Gruia. Patronul grupării, Ioan Varga, a spus că nu are nevoie de semnătură pe contract, având o înțelegere verbală cu tehnicianul.

„Suntem înţeleşi cu Dan Petrescu şi mai este doar o formalitate semnarea actelor. Nu consider că este o problemă că el nu semnat până acum. Va fi antrenorul nostru până în 2029”, a spus omul de afaceri.

Iar Dan Petrescu a confirmat, în mare măsură, afirmațiile „Nu am semnat nimic. Am contractul până în 2024, nu cred că e grabă. Dacă se termină în vară, da, dar aşa nu are rost să ne grăbim.

Cu patronul am vorbit aşa puţin, dar nimic concret. Dacă semnam, vă daţi seama că vă spuneam.

Dacă nu iau campionatul, o să vedem, îl întrebăm. Credeţi că o să mai fie mulţumit? Ar fi bine să câştigăm măcar Cupa României dacă nu campionatul. Orice echipă poate să câştige campionatul”, a declarat el.

Dan Petrescu antrenează CFR Cluj pentru a treia oară, câştigând 5 titluri de campion.